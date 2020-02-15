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15 февраля • обновлено в 10:59
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"Манчестер Сити" отреагировал на исключение из Лиги чемпионов

2.4т
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Английский "Манчестер Сити" едко отреагировал на решение УЕФА об исключении команды из еврокубков на два ближайших сезона.

В клубе Александра Зинченко заявили, что не удивлены такому развития событий, назвав его предвзятым.

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"Это дело, возбужденное УЕФА, расследуемое УЕФА и признанное УЕФА. После того как этот предвзятый процесс завершен, клуб как можно скорее будет добиваться беспристрастного решения и, следовательно, в первой инстанции при первой же возможности начнет рассмотрение дела в Спортивном арбитражном суде", – говорится в заявлении официального сайта чемпионов Англии.

Напомним, что УЕФА наказал "Манчестер Сити" за нарушение финансового фэйр-плей.

Как сообщал OBOZREVATEL, футболисты "Манчестер Сити" выступили против главного тренера Хосепа Гвардиолы.

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Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Тема
Лига чемпионов
Тег
ФК Манчестер Сити
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