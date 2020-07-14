"Манчестер Сити" определился с конкурентом для Зинченко

Наставник "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола получит около 165 миллионов евро на трансферы, чтобы укрепить состав команды перед стартом нового сезона.

Как сообщает издание The Guardian, главной трансферной целью испанского менеджера является австрийский футболист "Баварии" Давид Алаба, который может сыграть как слева, так и в центре обороны. Альтернативой ему является защитник "Наполи" Калиду Кулибали.

Отмечается, что именно проблемы в задней линии не позволили "Манчестер Сити" составить серьезную конкуренцию "Ливерпулю" в нынешнем сезоне английской Премьер-лиги. В частности, Гвардиолу не устраивает травматичность и ошибки Бенджамина Менди и то, что позиция левого защитника не является родной для украинца Александра Зинченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, Спортивный арбитражный суд Лозанны (CAS) удовлетворил апелляцию "Манчестер Сити" и отменил дисквалификацию команды из еврокубков на два следующих сезона.