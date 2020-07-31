"Манчестер Сити" обвинили во лжи по делу об отстранении команды из ЛЧ

Один из директоров "Манчестер Сити" Саймон Пирс дал ложные показания во время рассмотрения апелляции клуба на решение УЕФА отстранить команду от еврокубков на два сезона.

Как сообщает издание Der Spiegel, во время заседания в Спортивном арбитражном суде Лозанны (CAS) функционер заявил, что не занимался переводами спонсорских денег, однако немецкое информагентство нашло доказательства, которые опровергают эти слова. Издание показало электронное сообщение Пирса главному операционному директору Etihad Питеру Баумгартнеру от 16 декабря 2013 года, в котором он написал, что перечислил компании 88,5 миллионов фунтов стерлингов и остался должен еще 2,5 миллиона.

Etihad, Пирс и Баумгартнер пока никак не отреагировали на просьбу немецкого информагентства прокомментировать это электронное письмо. Отметим, что изначально УЕФА начал расследование в отношении "Манчестер Сити" именно после доказательств, предоставленных Der Spiegel.

Как сообщал OBOZREVATEL, CAS удовлетворил апелляцию английского клуба и разрешил команде принимать участие в соревнованиях под эгидой УЕФА, а также уменьшил штраф, который должен заплатить "МанСити" с 30 до 10 миллионов евро.