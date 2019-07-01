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"Манчестер Сити" неожиданно выступил с заявлением по Зинченко

6.1тЧитать материал на украинском

Звезда сборной Украины Александр Зинченко сменил игровой номер в английском "Манчестер Сити".

С нового сезона наш футболист будет выступать с цифрой "11" на спине. Об этом сообщается на официальном сайте "горожан".

До Зинченко 11-й номер принадлежал сербу Александару Коларову, который в 2017 году перебрался в итальянскую "Рому".

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Александр Зинченко

Александр Зинченко

ФК "Манчестер Сити"

"11-й номер всегда ассоциировался с игроками, которые играют на левом фланге. Зинченко следует по стопам впечатляющего левого дуэта Денниса Туарта и Питера Барнса, а также Пола Лейка и Элано, которые носили футболку с №11 во время своей карьеры в "Сити", – говорится в заявлении клуба из "Манчестера".

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Зинченко и его подруга Влада Щеглова похвастались ярким фото с отдыха.

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Персона
Александр Зинченко
Место
АнглияМанчестер
Тег
ФК Манчестер Сити
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