"Манчестер Сити" неожиданно выступил с заявлением по Зинченко

Звезда сборной Украины Александр Зинченко сменил игровой номер в английском "Манчестер Сити".

С нового сезона наш футболист будет выступать с цифрой "11" на спине. Об этом сообщается на официальном сайте "горожан".

До Зинченко 11-й номер принадлежал сербу Александару Коларову, который в 2017 году перебрался в итальянскую "Рому".

Александр Зинченко ФК "Манчестер Сити"

"11-й номер всегда ассоциировался с игроками, которые играют на левом фланге. Зинченко следует по стопам впечатляющего левого дуэта Денниса Туарта и Питера Барнса, а также Пола Лейка и Элано, которые носили футболку с №11 во время своей карьеры в "Сити", – говорится в заявлении клуба из "Манчестера".

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Зинченко и его подруга Влада Щеглова похвастались ярким фото с отдыха.

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