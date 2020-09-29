"Манчестер Сити" может продать Зинченко – СМИ

"Манчестер Сити" может расстаться со звездным футболистом сборной Украины Александром Зинченко в это трансферное окно.

Как сообщает журналист издания The Athletic Сэм Ли, английский клуб получил несколько предложений о трансфере украинца и раздумывает над тем, чтобы принять одно из них. Это может означать, что "Манчестер Сити" попытается подписать еще одного левого защитника.

"Манчестер Сити" может продать Зинченко Twitter Сэма Ли

Отметим, что Зинченко еще не появлялся на поле после старта АПЛ 2020/21. В минувшем сезоне он принял участие в 25 матчах команды, забив один гол. Его стоимость по версии Transfermarkt оценивается в 24 миллиона евро.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в СМИ появилась информация о том, что "Барселона" ведет переговоры о возможном трансфере Зинченко.