"Манчестер Сити" может предложить контракт Месси – СМИ

"Манчестер Сити" может попытаться подписать предварительный контракт с нападающим "Барселоны" Лионелем Месси уже ближайшей зимой.

Как сообщает издание Telegraph, будущее аргентинца в каталонском клубе будет решаться по ходу сезона, несмотря на недавнюю новость об уходе Хосепа Бартомеу с поста президента команды. Новые выборы пройдут в марте, но "МанСити" и другие претенденты на Месси смогут вести переговоры с аргентинцем сразу после открытия зимнего трансферного окна, поскольку до окончания его контракта с "Барселоной" в тот момент останется меньше полугода.

Исполнительный директор английской команды Омар Беррада заявил, что "Манчестер Сити" все еще рассматривает возможность приглашения Лионеля на "Этихад Стэдиум".

Напомним, что главный тренер англичан Пеп Гвардиола уже работал с Месси. В период с 2008 по 2012 год "Барселона" под его руководством выиграла три чемпионства в Ла Лиге и две Лиги чемпионов.

Как сообщал OBOZREVATEL, летом 2020 года аргентинец объявил о своем желании уйти из каталонского клуба, однако не смог покинуть команду из-за пункта, прописанного в его контракте.