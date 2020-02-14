"Манчестер Сити" исключен из Лиги чемпионов

УЕФА отстранил английский клуб "Манчестер Сити" от еврокубков на два следующих сезона за нарушение финансового фэйр-плей (ФФП).

"Манчестер Сити" также оштрафован на 30 миллионов евро после того, как было установлено, что клуб ввел в заблуждение УЕФА и нарушил ФФП.

"Манчестер Сити" исключен из еврокубков на два года

Клуб допустил серьезные нарушения правил лицензирования и финансового фэйр-плей, завышая спонсорские доходы в отчетах 2012-2016 годов.

"Манчестер Сити" может обжаловать решение в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Напомним, что футболистом "Манчестер Сити" является один из лидеров сборной Украины Александр Зинченко.

В сезоне-2019/2020 "Ман Сити" успешно преодолел групповой раунд Лиги чемпионов, где был соперником "Шахтера", и вышел в 1/8 финала турнира.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что УЕФА готовит изменения в формате Лиги чемпионов.

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