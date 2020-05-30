"Манчестер Сити" хочет взять из "Баварии" конкурента на позицию Зинченко

Максим Богданов Футбол 11:05, 30.05.2020

"Манчестер Сити" ведет переговоры с мюнхенской "Баварией" по поводу покупки Люки Эрнандеса - левого защитника, на позиции которого выступает Александр Зинченко.

Александр Зинченко

По информации TZ, 24-летний уроженец Марселя может стать частью сделки по хавбеку английского клуба Лерою Сане.

Отметим, что в прошлом году "Бавария" заплатил "Атлетико" за француза 80 миллионов евро. Этот трансфер стал рекордным для "Баварии" и чемпионата Германии.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Зинченко уверен, что "Ман Сити" мог бы усилить Николай Матвиенко.

Ранее Зинченко признался, что был поражен пустынным Манчестером на карантине.

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