"Манчестер Сити" готовит трансфер еще одного игрока сборной Украины

Защитник "Шахтера" и сборной Украины по футболу Николай Матвиенко входит в число желанных трансферных целей "Манчестер Сити" в нынешнее зимнее трансферное окно.

Николай Матвиенко

Об этом сообщает журналист The Athletic Дэвид Орнштейн. При этом еще в декабре об интересе манчестерцев к украинцу писал портал Betting Insider. Источник выделяет двух главных кандидатов на позицию центрального защитника, которые могут пополнить команду Гвардиолы, – это игрок "Интера" словак Милан Шкриньяр и украинец Матвиенко.

Вариант с 23-летним Матвиенко может быть предпочтительнее из-за истечения его контракта с "Шахтером" через 1,5 года, тогда как у Шкриньяра соглашение до лета 2023-го, и "Интер" может потребовать большую сумму за 24-летнего словака.

В этом сезоне Николай Матвиенко забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу в 21 матче за "Шахтер".

Стоит отметить, что за "Манчестер Сити" выступает другой футболист сборной Украины – полузащитник Александр Зинченко.

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