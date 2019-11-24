Ман Сити - Шахтер: где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов

Донецкий "Шахтер" в пятом туре Лиги чемпионов сезона 2019/2020 во вторник, 26 ноября, сыграет в гостях с английским "Манчестер Сити".

OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Манчестер Сити - Шахтер. Начало встречи — в 22:00.

Поклонники футбола, которые не попадут на стадион "Этихад" в Манчестере, смогут поддержать команду Луиша Каштру у экранов ТВ. В прямом эфире домашнюю игру "оранжево-черных" против чемпиона Англии покажет украинский телеканал "Футбол 1" и российский "Матч! Футбол 2".

В записи поединок будет доступен 27 ноября в 00:30 на канале "Матч! Футбол 1", в 07:55 на канале "Матч ТВ" и в 09:00 на канале "Футбол 2".

Как сообщал OBOZREVATEL, впервые в истории выступления украинских клубов в ЛЧ наша команда три сезона подряд встречается с одним соперником — "Шахтер" с "Манчестер Сити". "Горняки" третий раз кряду попали с "Ман Сити" в одну группу ЛЧ.

Поединок первого тура между этими командами прошел в Харькове и завершился со счетом 0:3.

Во 2-м туре в Италии против местной "Аталанты" "горняки" на последних секундах вырвали победу (2:1).

Матч 3-го тура "Шахтер" - "Динамо" Загреб завершился со счетом 2:2. В четвертом туре "Шахтер" в Хорватии проигрывал 1:3, но смог спастись от поражения.

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