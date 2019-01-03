"Ман Сити" нанес "Ливерпулю" первое поражение в АПЛ

"Манчестер Сити" нанес "Ливерпулю" первое поражение сезона Премьер-лиги Англии со счетом 2:1. Домашняя победа позволила горожанам выйти на второе место, сократив отставание от мерсисайдцев.

Два лидера чемпионата Англии подарили болельщикам на стадионе "Эттихад" по истине великолепный матч. У "Ливерпуля" была отличная возможность чтобы выйти вперед в средине первого тайма. Оборона "Мансити" вместе с вратарем откровенно провалилась, но мяч просто чудом не залетел за линию ворот.

Манчестер Сити - Ливерпуль Manchester City

А вот "горожане" свой момент не упустили, хотя едва ли он был таким же опасным, как у гостей. Агуэро с острого угла пробил под ближнюю штангу с нескольких метров, а находившийся на том же месте голкипер "Ливерпуля" Алиссон чудом не сумел парировать удар.

Манчестер Сити - Ливерпуль Manchester City

В перерыве наставник гостей Юрген Клопп нашел нужные слова для своих подопечных. Мерсисайдцы начали действовать активнее и в итоге сумели сравнять счет. Замечательный прострел с фланга головой замкнул Фирмино.

Но настроенные на победу "горожане" с таким результатом мириться не собирались. Спустя десять минут подопечные Хосепа Гвардиолы вновь вышли вперел. Стерлинг отдал роскошную передачу на Сане, который бильярдным ударом рикошетом от дальней штанги поразил ворота Алиссона.

В концовке встречи команды обменялись голевыми моментами. "Сити" не реализовали свой выход "три в два": вратарь "Ливерпуля" сумел перевести мяч на угловой после удара Агуэро. А затем очередной провал в обороне хозяев едва не стоил им победы: Эдерсон едва дотянулся до мяча, но сумел изменить траекторию его полета.

Несмотря на все усилия мерсисайдцев, "Манчестер Сити" сумел продержаться до финального свистка и нанести первое поражение команде Клоппа.

Манчестер Сити - Ливерпуль Liverpool FC

Манчестер Сити - Ливерпуль Liverpool FC

"Манчестер Сити" – "Ливерпуль" 2:1

Голы: 1:0 – 40 Агуэро, 1:1 – 64 Фирмино, 2:1 – 72 Сане.

"Манчестер Сити" – Эдерсон, Компани (Отаменди, 88), Данило, Стоунз, Лапорт (Уокер, 86), Сильва (Гюндоган, 65), Фернандиньо, Стерлинг, Бернарду Силва, Сане, Агуэро.

"Ливерпуль" – Алиссон, Ловрен, Робертсон, Александер-Арнолд, ван Дейк, Вейналдум (Старридж, 86), Хендерсон, Милнер (Фабиньо, 57), Мане (Шакири, 77), Салах, Фирмино.

Предупреждения: Ловрен (20), Компани (31), Вейналдум (38), Лапорт (45), Бернарду Силва (89), Эдерсон (90).

Как сообщал OBOZREVATEL, неаполитанский "Наполи" планирует усилиться украинским футболистом "Манчестер Сити" Александром Зинченко. При этом сделка, вероятнее всего, состоится не раньше лета.