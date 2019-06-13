Мать братьев Кокориных расплакалась, узнав новое решение суда

Мама братьев Кокориных Светлана не смогла сдержать эмоций после решения Мосгорсуда оставить без изменения сроки приговора по делу об избиении чиновника.
Александр Кокорин
Советский Спорт
Светлана заплакала прямо в зале суда, узнав, что ее сыновей - нападающего "Зенита" Александра Кокорина и его брата Кирилла - не собираются отпускать. Оставил суд в силе и приговор относительно футболиста "Краснодара" Павла Мамаева и Александра Протасовицкого.
Все подсудимые должны отправиться в колонию. Поскольку день в СИЗО считается за полтора дня в колонии общего режима, арестованные уже отбыли год наказания.
Братьям Кокориным осталось сидеть 6 месяцев, Мамаеву и Протасовицкому — 5 месяцев.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Александра Кокорина и Павла Мамаева признали виновными в избиении чиновника Минпромторга РФ и водителя журналистки "Первого канала". Форварду "Зенита" дали полтора года тюрьмы, а его другу – один год и пять месяцев.
8 октября 2018-го Кокорин и Мамаев в компании друзей напали на чиновника в кофейне. Кокорин ударил Дениса Пака стулом по голове, из-за чего тот получил сотрясение мозга.
Футболисты обвинялись по статьям УК РФ "побои" и "хулиганство". Им грозило до 7 лет лишения свободы.
11 октября Тверской суд Москвы вынес решение арестовать Кокорина и Мамаева. Позже бывший зэк рассказал, что ждет знаменитых спортсменов в тюрьме.
Кроме того, спустя некоторое время появились новые подробности драки.
6 февраля, во время объявления приговора по делу Александра Кокорина и его брата Кирилла, разрыдалась мать спортсмена.
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