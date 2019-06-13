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Мать братьев Кокориных расплакалась, узнав новое решение суда

4.4тЧитать материал на украинском

Мама братьев Кокориных Светлана не смогла сдержать эмоций после решения Мосгорсуда оставить без изменения сроки приговора по делу об избиении чиновника.

Александр Кокорин

Александр Кокорин

Советский Спорт

Светлана заплакала прямо в зале суда, узнав, что ее сыновей - нападающего "Зенита" Александра Кокорина и его брата Кирилла - не собираются отпускать. Оставил суд в силе и приговор относительно футболиста "Краснодара" Павла Мамаева и Александра Протасовицкого.

Все подсудимые должны отправиться в колонию. Поскольку день в СИЗО считается за полтора дня в колонии общего режима, арестованные уже отбыли год наказания.

Братьям Кокориным осталось сидеть 6 месяцев, Мамаеву и Протасовицкому — 5 месяцев.

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Персоны
Александр КокоринПавел Мамаев
Место
РоссияМосква
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Пивоварова Лариса
Пивоварова Лариса
А якже Українці повині знати хто кого побив на московії і що йому за це буде,цеж самі цікаві новини для Українця. Обоз нащо воно нам?
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