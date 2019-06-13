Мать братьев Кокориных расплакалась, узнав новое решение суда

Мама братьев Кокориных Светлана не смогла сдержать эмоций после решения Мосгорсуда оставить без изменения сроки приговора по делу об избиении чиновника.

Александр Кокорин Советский Спорт

Светлана заплакала прямо в зале суда, узнав, что ее сыновей - нападающего "Зенита" Александра Кокорина и его брата Кирилла - не собираются отпускать. Оставил суд в силе и приговор относительно футболиста "Краснодара" Павла Мамаева и Александра Протасовицкого.

Все подсудимые должны отправиться в колонию. Поскольку день в СИЗО считается за полтора дня в колонии общего режима, арестованные уже отбыли год наказания.

Братьям Кокориным осталось сидеть 6 месяцев, Мамаеву и Протасовицкому — 5 месяцев.

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