Главная Новости
29 ноября • обновлено в 10:50
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости футбола

Огненный триллер! Мальме – Динамо: смотреть онлайн матч Лиги Европы

51.8т
Читать материал на украинском

С самого начала группового этапа Лиги Европы "Мальме" дышало в спину "Динамо", и сегодня в очном матче в Швеции 28 ноября команды решали судьбу одной из путевок в плей-офф.

"Мальме" до этого являлся единственным соперником, которого "Динамо" побеждало этой осенью в Лиге Европы (остальные матчи киевлян пока завершались в ничью). И в Швецию "бело-синие" отправлялись без права на большую ошибку, ведь поражение сместило их на 3-е место в группе и ставит выход в плей-офф под большую угрозу.

Новости
"Идиотизм": фанаты соперника "Динамо" выступили с жестким заявлением

OBOZREVATEL ведет онлайн-трансляцию матча "Мальме" - "Динамо", который стартует в Швеции 28 ноября в 22:00 по киевскому времени.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА "МАЛЬМЕ" – "ДИНАМО"

ЛИГА ЕВРОПЫ. ГРУППА В

Мальме (Швеция). "Мальме Нью Стэдиум". 22:00

Главный арбитр: Павел Краловец (Чехия)

"Мальме" (Швеция) – "Динамо" (Украина) - 3:3

Гол: Бенгтсонн (2), Розенберг (48), Ракип (57) - Миколенко (18), Цыганков (39), Вербич (77)

"Динамо" (4-1-4-1): Бущан – Кендзера, Шабанов, Кадар, Миколенко – Сидорчук – Цыганков, Буяльский, Шапаренко, Вербич – Беседин

"Мальме" (4-4-2): Далин – Ларссон, Бенгтссон, Нильсен, Сафари – Баширу, Инносент, Траустасон, Рикс – Бергет, Розенберг

___________________________________________________________

00:08. В шоке немного "Динамо" после такого взрывного матча - поражение с четырьмя пропущенными мячами, красная капитану и, наверное впервые в истории, риск не выйти из группы в Лиге Европы!

Впрочем, с другой стороны этот поединок явно порадовал футбольного зрителя и запомнится надолго. На этом мы и завершаем нашу онлайн-трансляцию матча - спасибо, что были с нами, и оставайтесь с OBOZREVATEL

00:03. Статистика всего матча

"Мальме" – "Динамо" – 4:3: онлайн-трансляция матча ЛЕ

"Мальме" – "Динамо" – 4:3: онлайн-трансляция матча ЛЕ

23:59. Невероятный поединок по наполнению - 7 голов, красная карточка и максимальная интрига до конца! Жаль только, что для "Динамо" он запомнится с горечью. К тому же, киевляне после поражения в Швеции опускаются на 3-е место в группе, и теперь полностью зависят от "Копенгагена" - нам нужна только победа датчан над "Мальме" в их очном матче

"Мальме" – "Динамо" – 4:3: онлайн-трансляция матча ЛЕ

90+8. МАТЧ ОКНЧЕН! Фух, теперь можно и выдохнуть - "Динамо" все же проигрывает 3:4, но проводит самый яркий матч сезона и впервые забивает в Лиге Европы этого сезона больше одного мяча за матч!

90+7. У "Мальме" еще и замена - вместо Сафари выходит Кнудсен!

90+6. Вот и все - ГОЛ "Мальме" и 4:3. И дубль делает Розенберг, замкнув прострел справа после быстрой атаки шведов. Жирную и красивую точку ставит Маркус в своей карьере

90+5. Хах, страсти накалились настолько, что уже и Михайличенко со скамейки получает желтую

90+3. А теперь и Беседин получает желтую за длинный язык

90+1. Как же Караваев и Шапаренко запороли перспективную быструю атаку! Караваев справа откинул чуть назад под удар Шапаренко, но тот не смог нормально пробить с ходу

90. Аж 6 минут доьавляет рефери ко второму тайму

90. Желтая карточка Шапаренко

89. И третья замена у "Динамо" - вместо Буяльского играет Гармаш

87. Везет "Динамо" снова! Ракип простреливал справа, и Молис только чудом не сумел прицельно пробить в дальйний угол!

85. Вашему вниманию видео третьего гола "Динамо" в авторстве Вербича

82. Еще одна замена у "Динамо" - Вербича меняет Караваев

80. Пока можем посмотреть, как "Мальме" вышел вперед, забив третий гол (удар Ракипа)

79. У "Мальме" очередная замена - Ларссон уходит, а вместо него будет играть Молинс

78. А Розенберг разошщелся, конечно. Уже прямо бьет с помощью отмашки швед Шабанова, но рефери молчит. Не решается арбитр показать вторую желтую именитому ветерану Розенбергу, который сегодня играет последний матч. А стоило

77. ГООООООООООООООЛ! 3:3 - "Динамо" сравнивает!!! Вербич забивает - подачу Цыганкова коленом замыкает Вербич буквально с метра!

76. У "Мальме" тоже начали собирать "горчичники" - Баширу получает желтую

75. Ох, Вербич... Еще один фол, почти что срыв атаки, но здесь рефери смиловался над Беньямином. Много фолов пошло у нас, "Динамо" уже слегка паникует

73. А вот как сравнял счет в матче Маркус Розенберг (2:2)

71. Первая замена у "Динамо" - травмированного Шепелева меняет в центре поля Шапаренко

70. А вот и еще одна желтая для "Динамо" - теперь Вербич за жесткие действия в борьбе. И это означает, что словенец пропустит следующий матч ЛЕ против "Лугано"

65. Охох! Красная Сидорчуку! После эпизода, когда Розенберг сбил Вербича, то динамовцы во главе с Сидорчуком пытались объяснить судье надобность дать желтую. Сидорчук делал это крайне эмоционально, за что получил вторую желтую карточку! В меньшинстве при проигрышном счете остались динамовцы!

63. Беседин налетел на кипера "Мальме" после навеса Вербича и еще решил доказывать соперникам свою правоту после свистка рефери, но соперники быстро успокоили страсти

57. И снова ГООЛ! "Мальме" выходит вперед - Ракип мощным ударом метров с 10-ти вколачивает мяч в сетку ворот под перекладину, воспользовавшись плохой бдительностью защиты "Динамо"

53. Какой футбол пошел! Рикс простреливал слева, и совершенно свободный Розенберг с двух метров не попадает в угол! Прости шведский ветеран киевлян сейчас!

52. Охох, "корвалол" от Бущана! После несильного удара Бущан вроде бы фиксировал мяч, но затем выпустил его в метре от линии, и только неровность газона и офф-сайд не позволили нападающему соперника забить

50. Миколенко опасно бьет издали - не попадает в створ

48. ГОЛ! И снова плохое начало тайма для "Динамо". После прострела со штрафного с правого фланга никем не прикрітій Розенберг отправляет мяч в угол ворот. 2:2

46. ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ! И замена у "Мальме" - вместо центрхава Инносента будет играть Ракип

23:03. Возвращаются команды на поле!

23:01. А в параллельном матче группы "Копенгаген" после первого тайма минимально в гостях обыгрывает "Лугано" (1:0)

22:59. Видео гола Цыганкова, выведшего "Динамо" вперед (1:2)

22:56. Статистика первого тайма

"Мальме" – "Динамо" – 4:3: онлайн-трансляция матча ЛЕ

22:50. "Динамо" первое пропустило, но потом вполне по делу забило два мяча усилиями Миколенко и Цыганкова (сыграли два отличных подключения и прорыв по левому флангу)

45. ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН. Ничего не добавил рефери к первой 45-минутке, отправив команды в раздевалки при счете 1:2

45. Неплохой розыгрыш на коротке в углу штрафной, и Беседин с правого края штрафной пробивает в дальний угол - слабо и неточно

42. Подоспел видеоповтор гола Миколенко, благодаря которому киевляне сравняли счет

39. ГОООООООЛ! "Динамо" выходит вперед - это Цыганков отличается, ударом метров с 15-ти замкнув прострел Буяльского слева

38. Вербич оказался почти сам перед воротами, но не успел пробить - соперник подоспел и помешал.

36. Сидорчук получает желтую карточку за фол в борьбе!

35. Эх, атака 3 в 3, Беседину бросают на ход, но Артем не мог обогнать защитника и выйти тет-а-тет с вратарем

32. "Динамо" начинает все больше применять длинные передачи в штрафную или под забегания фланговых игроков, но пока это не приносит особого конструктива

30. Вашему вниманию видео первого гола в игре, который в самом начале забил "Мальме" (1:0)

28. Ух, Шепелев сегодня уж слишком заряжен на борьбу - бросается в рисковые подкаты Владимир, что желтая карточка не за горами

24. Спала немного атакующая активность у команд, хотя оба коллектива по-прежнему держат высокий темп

20. Та же красота в честь Розенберга, только под другим ракурсом. Супер!

18. Миколеееенко! Отлично Виталий подключается к атаке и метров с 11-ти левее ворот вонзает мяч в сетку после навеса справа, который до этого не смог замкнуть Беседин!

15. Ух, какой перфоманс фанатов "Мальме" в честь местной легенды - форварда Маркуса Розенберга (известного также по игре за "Аякс" и "Вердер"), который сегодня проводит последний матч за команду!

"Мальме" – "Динамо" – 4:3: онлайн-трансляция матча ЛЕ

sportarena.com

13. Цыганков забивает, но делает это уже после свистка - игра остановлена из-за офф-сайда

10. Беседин с линии штрафной - пробивает в касание внешней стороной стопы, но мимо

4. Ух, Буяльский! Почти один на один с вратарем оказался Виталий после хорошего приема мяча в касание, но метров с 10-ти пробил слабо и в руки вратарю

2. И быстрый ГОООЛ у нас! Пропускает "Динамо" в одной из первых атак - угловой, удар, сейв Бущана и добивание Бенгтссона - 1:0. Вот так начало, плохо все для киевлян начинается

МАТЧ НАЧАЛСЯ! "Динамо" развело с центра поля!

5 МИНУТ ДО МАТЧА. Вышли команды на поле - звучит гимн Лиги Европы!

30 МИНУТ ДО МАТЧА. На таком небольшом, но симпатичном стадионе "Мальме" сегодня примет "Динамо". Когда-то здесь начинал сам Златан Ибрагимович

50 МИНУТ ДО МАТЧА. Вашему вниманию - стартовые составы на сегодняшний поединок. У "Динамо" - без сюрпризов

3 ЧАСА ДО МАТЧА. Как и вчера, так и сегодня в Швеции вечером не самая благоприятная для футбола погода. Большая влажность и возможные осадки существенно могут существенно усложнить командам игру в атаке и помешать таким важным голам для "Динамо"

ГДЕ СМОТРЕТЬ "МАЛЬМЕ" – "ДИНАМО"

Игру в Швеции для украинских болельщиков в прямом эфире покажет ТК "Футбол 2", а также прямую трансляцию можно будет увидеть на российском канале "Матч! Футбол 2" и белорусском "Беларусь 5".

ПРОГНОЗ НА МАТЧ "МАЛЬМЕ" – "ДИНАМО"

В предстоящем матче двух претендентов на выход из группы букмекеры почти уравнивают шансы команд, на победу "Динамо", давая коэффициент 2,8, а на "Мальме" - 2,6. На ничью же принимаются ставки с котировкой 3.1.

Новости
"Динамо" забило 2 гола на последней секунде и вышло в плей-офф Юношеской лиги УЕФА

КТО РАССУДИТ МАТЧ "МАЛЬМЕ" – "ДИНАМО"

На встрече в Швеции будет работать бригада рефери из Чехии. Главным арбитром является Павел Краловец, которому на линиях помогут ассистенты Иво Надворник и Томаш Мокруш. Четвертым судьей назначен Мирослав Зелинка.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ "МАЛЬМЕ" – "ДИНАМО"

Уве Реслер, главный тренер "Мальме"

"Хотим контролировать мяч, чтобы не было больших разрывов между линиями. Хотим быть смелыми и уверенными в своих силах. Завтра мы будем играть с лучшей командой в группе. Нам нужно забить и добиться положительного результата".

"Это не только последний матч Маркуса Розенберга, но и наша последняя домашняя встреча в сезоне. Например, у меня в карьере не было такого, как у Розенберга. Приятно, что последняя игра проводится в родных стенах. Я верю, что он справится, ведь Маркус – икона клуба".

Алексей Михайличенко

Алексей Михайличенко

facebook.com/fcdynamoua

Алексей Михайличенко, главный тренер "Динамо"

"Мы приехали играть и побеждать. В нашей группе ни одна из команд не потеряла шансов пробиться в еврокубковую весну. Команды настолько плотно идут в турнирной таблице, что важны и результаты, и игра. Наша основная задача – выход из группы".

"Что тревожит? Были обычные рабочие моменты, целенаправленно готовились к игре. Дай Бог избежать травм и повреждений, чтобы все наши задумки и наработки реализовать в завтрашнем матче".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

"Динамо" (4-1-4-1): Бущан – Кендзера, Шабанов, Кадар, Миколенко – Сидорчук – Цыганков, Буяльский, Шапаренко, Вербич – Беседин

"Мальме" (4-4-2): Далин – Ларссон, Бенгтссон, Кнудсен, Риекс – Траустасон, Баширу, Галл, Сафари – Молинс, Розенберг

Подписывайся на наш Instagram! Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Лига Европы" на OBOZREVATEL.

Автор
Максим Сухенко Максим Сухенко
Темы
Лига Европы Динамо – Мальме
Персоны
Денис Бойко Алексей Михайличенко Денис Попов Артем Шабанов Виталий Миколенко Беньямин Вербич Виталий Буяльский Виктор Цыганков Артем Беседин
Место
Швеция Мальмё
Теги
ФК Мальме ФК Динамо Киев
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
2
2
Смешно
5
Интересно
2
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Махал Махалыч
Махал Махалыч
Боже, какое же убожество это позорное Динамо! С алкашом во главе!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги