Огненный триллер! Мальме – Динамо: смотреть онлайн матч Лиги Европы

С самого начала группового этапа Лиги Европы "Мальме" дышало в спину "Динамо", и сегодня в очном матче в Швеции 28 ноября команды решали судьбу одной из путевок в плей-офф.

"Мальме" до этого являлся единственным соперником, которого "Динамо" побеждало этой осенью в Лиге Европы (остальные матчи киевлян пока завершались в ничью). И в Швецию "бело-синие" отправлялись без права на большую ошибку, ведь поражение сместило их на 3-е место в группе и ставит выход в плей-офф под большую угрозу.

OBOZREVATEL ведет онлайн-трансляцию матча "Мальме" - "Динамо", который стартует в Швеции 28 ноября в 22:00 по киевскому времени.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА "МАЛЬМЕ" – "ДИНАМО"

ЛИГА ЕВРОПЫ. ГРУППА В

Мальме (Швеция). "Мальме Нью Стэдиум". 22:00

Главный арбитр: Павел Краловец (Чехия)

"Мальме" (Швеция) – "Динамо" (Украина) - 3:3

Гол: Бенгтсонн (2), Розенберг (48), Ракип (57) - Миколенко (18), Цыганков (39), Вербич (77)

"Динамо" (4-1-4-1): Бущан – Кендзера, Шабанов, Кадар, Миколенко – Сидорчук – Цыганков, Буяльский, Шапаренко, Вербич – Беседин

"Мальме" (4-4-2): Далин – Ларссон, Бенгтссон, Нильсен, Сафари – Баширу, Инносент, Траустасон, Рикс – Бергет, Розенберг

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00:08. В шоке немного "Динамо" после такого взрывного матча - поражение с четырьмя пропущенными мячами, красная капитану и, наверное впервые в истории, риск не выйти из группы в Лиге Европы!

Впрочем, с другой стороны этот поединок явно порадовал футбольного зрителя и запомнится надолго. На этом мы и завершаем нашу онлайн-трансляцию матча - спасибо, что были с нами, и оставайтесь с OBOZREVATEL

00:03. Статистика всего матча

23:59. Невероятный поединок по наполнению - 7 голов, красная карточка и максимальная интрига до конца! Жаль только, что для "Динамо" он запомнится с горечью. К тому же, киевляне после поражения в Швеции опускаются на 3-е место в группе, и теперь полностью зависят от "Копенгагена" - нам нужна только победа датчан над "Мальме" в их очном матче

90+8. МАТЧ ОКНЧЕН! Фух, теперь можно и выдохнуть - "Динамо" все же проигрывает 3:4, но проводит самый яркий матч сезона и впервые забивает в Лиге Европы этого сезона больше одного мяча за матч!

90+7. У "Мальме" еще и замена - вместо Сафари выходит Кнудсен!

90+6. Вот и все - ГОЛ "Мальме" и 4:3. И дубль делает Розенберг, замкнув прострел справа после быстрой атаки шведов. Жирную и красивую точку ставит Маркус в своей карьере

90+5. Хах, страсти накалились настолько, что уже и Михайличенко со скамейки получает желтую

90+3. А теперь и Беседин получает желтую за длинный язык

90+1. Как же Караваев и Шапаренко запороли перспективную быструю атаку! Караваев справа откинул чуть назад под удар Шапаренко, но тот не смог нормально пробить с ходу

90. Аж 6 минут доьавляет рефери ко второму тайму

90. Желтая карточка Шапаренко

89. И третья замена у "Динамо" - вместо Буяльского играет Гармаш

87. Везет "Динамо" снова! Ракип простреливал справа, и Молис только чудом не сумел прицельно пробить в дальйний угол!

85. Вашему вниманию видео третьего гола "Динамо" в авторстве Вербича

82. Еще одна замена у "Динамо" - Вербича меняет Караваев

80. Пока можем посмотреть, как "Мальме" вышел вперед, забив третий гол (удар Ракипа)

79. У "Мальме" очередная замена - Ларссон уходит, а вместо него будет играть Молинс

78. А Розенберг разошщелся, конечно. Уже прямо бьет с помощью отмашки швед Шабанова, но рефери молчит. Не решается арбитр показать вторую желтую именитому ветерану Розенбергу, который сегодня играет последний матч. А стоило

77. ГООООООООООООООЛ! 3:3 - "Динамо" сравнивает!!! Вербич забивает - подачу Цыганкова коленом замыкает Вербич буквально с метра!

76. У "Мальме" тоже начали собирать "горчичники" - Баширу получает желтую

75. Ох, Вербич... Еще один фол, почти что срыв атаки, но здесь рефери смиловался над Беньямином. Много фолов пошло у нас, "Динамо" уже слегка паникует

73. А вот как сравнял счет в матче Маркус Розенберг (2:2)

71. Первая замена у "Динамо" - травмированного Шепелева меняет в центре поля Шапаренко

70. А вот и еще одна желтая для "Динамо" - теперь Вербич за жесткие действия в борьбе. И это означает, что словенец пропустит следующий матч ЛЕ против "Лугано"

65. Охох! Красная Сидорчуку! После эпизода, когда Розенберг сбил Вербича, то динамовцы во главе с Сидорчуком пытались объяснить судье надобность дать желтую. Сидорчук делал это крайне эмоционально, за что получил вторую желтую карточку! В меньшинстве при проигрышном счете остались динамовцы!

63. Беседин налетел на кипера "Мальме" после навеса Вербича и еще решил доказывать соперникам свою правоту после свистка рефери, но соперники быстро успокоили страсти

57. И снова ГООЛ! "Мальме" выходит вперед - Ракип мощным ударом метров с 10-ти вколачивает мяч в сетку ворот под перекладину, воспользовавшись плохой бдительностью защиты "Динамо"

53. Какой футбол пошел! Рикс простреливал слева, и совершенно свободный Розенберг с двух метров не попадает в угол! Прости шведский ветеран киевлян сейчас!

52. Охох, "корвалол" от Бущана! После несильного удара Бущан вроде бы фиксировал мяч, но затем выпустил его в метре от линии, и только неровность газона и офф-сайд не позволили нападающему соперника забить

50. Миколенко опасно бьет издали - не попадает в створ

48. ГОЛ! И снова плохое начало тайма для "Динамо". После прострела со штрафного с правого фланга никем не прикрітій Розенберг отправляет мяч в угол ворот. 2:2

46. ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ! И замена у "Мальме" - вместо центрхава Инносента будет играть Ракип

23:03. Возвращаются команды на поле!

23:01. А в параллельном матче группы "Копенгаген" после первого тайма минимально в гостях обыгрывает "Лугано" (1:0)

22:59. Видео гола Цыганкова, выведшего "Динамо" вперед (1:2)

22:56. Статистика первого тайма

22:50. "Динамо" первое пропустило, но потом вполне по делу забило два мяча усилиями Миколенко и Цыганкова (сыграли два отличных подключения и прорыв по левому флангу)

Fin start, men ändå uppförsbacke efter första halvlek. 45 minuter kvar att kämpa!#MFFFCD | 1–2 | #UEL pic.twitter.com/VbaMPLpNEY — Malmö FF (@Malmo_FF) November 28, 2019

45. ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН. Ничего не добавил рефери к первой 45-минутке, отправив команды в раздевалки при счете 1:2

45. Неплохой розыгрыш на коротке в углу штрафной, и Беседин с правого края штрафной пробивает в дальний угол - слабо и неточно

42. Подоспел видеоповтор гола Миколенко, благодаря которому киевляне сравняли счет

39. ГОООООООЛ! "Динамо" выходит вперед - это Цыганков отличается, ударом метров с 15-ти замкнув прострел Буяльского слева

38. Вербич оказался почти сам перед воротами, но не успел пробить - соперник подоспел и помешал.

36. Сидорчук получает желтую карточку за фол в борьбе!

35. Эх, атака 3 в 3, Беседину бросают на ход, но Артем не мог обогнать защитника и выйти тет-а-тет с вратарем

32. "Динамо" начинает все больше применять длинные передачи в штрафную или под забегания фланговых игроков, но пока это не приносит особого конструктива

30. Вашему вниманию видео первого гола в игре, который в самом начале забил "Мальме" (1:0)

28. Ух, Шепелев сегодня уж слишком заряжен на борьбу - бросается в рисковые подкаты Владимир, что желтая карточка не за горами

24. Спала немного атакующая активность у команд, хотя оба коллектива по-прежнему держат высокий темп

20. Та же красота в честь Розенберга, только под другим ракурсом. Супер!

18. Миколеееенко! Отлично Виталий подключается к атаке и метров с 11-ти левее ворот вонзает мяч в сетку после навеса справа, который до этого не смог замкнуть Беседин!

15. Ух, какой перфоманс фанатов "Мальме" в честь местной легенды - форварда Маркуса Розенберга (известного также по игре за "Аякс" и "Вердер"), который сегодня проводит последний матч за команду!

sportarena.com

13. Цыганков забивает, но делает это уже после свистка - игра остановлена из-за офф-сайда

10. Беседин с линии штрафной - пробивает в касание внешней стороной стопы, но мимо

4. Ух, Буяльский! Почти один на один с вратарем оказался Виталий после хорошего приема мяча в касание, но метров с 10-ти пробил слабо и в руки вратарю

2. И быстрый ГОООЛ у нас! Пропускает "Динамо" в одной из первых атак - угловой, удар, сейв Бущана и добивание Бенгтссона - 1:0. Вот так начало, плохо все для киевлян начинается

МАТЧ НАЧАЛСЯ! "Динамо" развело с центра поля!

5 МИНУТ ДО МАТЧА. Вышли команды на поле - звучит гимн Лиги Европы!

30 МИНУТ ДО МАТЧА. На таком небольшом, но симпатичном стадионе "Мальме" сегодня примет "Динамо". Когда-то здесь начинал сам Златан Ибрагимович

❓ Spelas det fotboll i Sverige så här års? I Malmö gör det.



Stadion är redo för ännu en Europakväll!#MFFFCD | #UEL pic.twitter.com/GQl9qUaN3o — Malmö FF (@Malmo_FF) November 28, 2019

50 МИНУТ ДО МАТЧА. Вашему вниманию - стартовые составы на сегодняшний поединок. У "Динамо" - без сюрпризов

3 ЧАСА ДО МАТЧА. Как и вчера, так и сегодня в Швеции вечером не самая благоприятная для футбола погода. Большая влажность и возможные осадки существенно могут существенно усложнить командам игру в атаке и помешать таким важным голам для "Динамо"

Тренування "біло-синіх" у Швеції pic.twitter.com/ahFyh5fekc — FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) November 27, 2019

ГДЕ СМОТРЕТЬ "МАЛЬМЕ" – "ДИНАМО"

Игру в Швеции для украинских болельщиков в прямом эфире покажет ТК "Футбол 2", а также прямую трансляцию можно будет увидеть на российском канале "Матч! Футбол 2" и белорусском "Беларусь 5".

ПРОГНОЗ НА МАТЧ "МАЛЬМЕ" – "ДИНАМО"

В предстоящем матче двух претендентов на выход из группы букмекеры почти уравнивают шансы команд, на победу "Динамо", давая коэффициент 2,8, а на "Мальме" - 2,6. На ничью же принимаются ставки с котировкой 3.1.

КТО РАССУДИТ МАТЧ "МАЛЬМЕ" – "ДИНАМО"

На встрече в Швеции будет работать бригада рефери из Чехии. Главным арбитром является Павел Краловец, которому на линиях помогут ассистенты Иво Надворник и Томаш Мокруш. Четвертым судьей назначен Мирослав Зелинка.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ "МАЛЬМЕ" – "ДИНАМО"

Уве Реслер, главный тренер "Мальме"

"Хотим контролировать мяч, чтобы не было больших разрывов между линиями. Хотим быть смелыми и уверенными в своих силах. Завтра мы будем играть с лучшей командой в группе. Нам нужно забить и добиться положительного результата".

"Это не только последний матч Маркуса Розенберга, но и наша последняя домашняя встреча в сезоне. Например, у меня в карьере не было такого, как у Розенберга. Приятно, что последняя игра проводится в родных стенах. Я верю, что он справится, ведь Маркус – икона клуба".

Алексей Михайличенко facebook.com/fcdynamoua

Алексей Михайличенко, главный тренер "Динамо"

"Мы приехали играть и побеждать. В нашей группе ни одна из команд не потеряла шансов пробиться в еврокубковую весну. Команды настолько плотно идут в турнирной таблице, что важны и результаты, и игра. Наша основная задача – выход из группы".

"Что тревожит? Были обычные рабочие моменты, целенаправленно готовились к игре. Дай Бог избежать травм и повреждений, чтобы все наши задумки и наработки реализовать в завтрашнем матче".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

"Динамо" (4-1-4-1): Бущан – Кендзера, Шабанов, Кадар, Миколенко – Сидорчук – Цыганков, Буяльский, Шапаренко, Вербич – Беседин

"Мальме" (4-4-2): Далин – Ларссон, Бенгтссон, Кнудсен, Риекс – Траустасон, Баширу, Галл, Сафари – Молинс, Розенберг

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