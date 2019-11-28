Мальме – Динамо: видео голов

Киевское "Динамо" в пятом туре группового этапа Лиги Европы проиграл в гостях против шведского "Мальме". Поединок прошел на поле стадиона "Сведбанк".

OBOZREVATEL вел онлайн-трансляцию матча Мальме – Динамо.

Столичные футболисты уже на первой минуте пропустили быстрый мяч и рванулись отыгрываться. Это им удалось на 18-й минуте после убойного удара Миколенко. OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть на видео голов.

"Мальме" Швеция – "Динамо" Украина 4:3

Гол: 1:0 – 1 Бенгтссон.

2:0 – 18 Миколенко

1:2 – 39 Цыганков

2:2 – 48 Розенберг

3:2 – 57 Ракип

3:3 – 77 Вербич

4:3 – 90 Розенберг.

Мальме – Далин, Бенгтссон, Ларссон (Молинс, 79), Нильсен, Сафари (Кнудсен, 90), Инносент (Ракип, 46), Рикс, Траустасон, Баширу, Бергет, Розенберг.

Динамо – Бущан, Шабанов, Кендзера, Миколенко, Кадар, Шепелев (Шапаренко, 71), Сидорчук, Вербич (Караваев, 82), Буяльский (Гармаш, 89), Цыганков, Беседин.

Предупреждения: Шепелев (20), Шабанов (23), Сидорчук (36), Ракип (67), Вербич (70), Баширу (76), Шапаренко (89), Беседин (90).

Удаление: Сидорчук (65).

Как сообщал OBOZREVATEL, в первом туре этого еврокубкового турнира вице-чемпионы Украины добыли минимальную победу над "Мальме" (1:0); во втором, в Швейцарии, не смогли обыграть "Лугано" (0:0).

Спаренные поединки 3-го и 4-го туров против "Копенгагена" киевляне свели вничью. 24 октября в Украине - 1:1, и 7 ноября в Дании также 1:1.

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