"Идиотизм": фанаты соперника "Динамо" выступили с жестким заявлением

В среду 38-летний шведский форвард Златан Ибрагимович стал совладельцем клуба "Хаммарбю". Это не понравилось фанатам другой команды из Швеции "Мальме" – соперника "Динамо" в Лиге Европы.

Златан Ибрагимович на открытии своей статуи в Мальме

Важно отметить, что именно "Мальме" является родным клубом Златана – здесь будущая звезда мирового футбола делал первые шаги в карьере.

Представитель фан-движения "Мальме" Кавех Хозейнпур прокомментировал слова Ибрагимовича, который заявил, что поклонники "Мальме" будут за него рады.

"Я наблюдал за реакцией людей: никто не отнесся к этому хорошо. Все крайне критичны. Кто-то разочарован, кто-то зол, а кто-то считает, что это идиотизм. Златан, видимо, позабыл, что значит для "Мальме". И он немного неправильно понимает свою позицию, когда говорит, что мы будем счастливы за него. В Мальме никто не бегает в футболке "Лос-Анджелес Гэлакси" с фамилией "Ибрагимович" на спине. Думаю, Златан переоценивает свою значимость для клуба", – цитирует Хозейнпура Fotbollskanalen.

Напомним, в четверг 28 ноября "Динамо" сыграет с "Мальме" на выезде в рамках пятого тура группового этапа Лиги Европы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее шведский форвард "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович опозорился в матче MLS.

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