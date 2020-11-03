Малиновского включили в команду недели чемпионата Италии

Михаил Морозов Футбол 17:31, 3.11.2020

Украинский полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский попал в символическую сборную шестого тура итальянской Серии А по версии авторитетного статистического портала WhoScored.

Наш соотечественник за свое выступление в выездном матче против "Кротоне" получил оценку 8,7. Он сделал ассист на партнера в моменте с первым голом "Аталанты", нанес три удара, отдал семь ключевых передач, совершил четыре успешных обводки, один раз отобрал мяч и выиграл одну верховую дуэль.

Команда недели по итогам шестого тура Серии А
WhoScored

После шести поединков его команда занимает четвертое место в таблице с 12 очками. На счету Малиновского две результативных передачи в чемпионате Италии. Он появлялся на поле в стартовом составе только в двух матчах с начала сезона.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский нападающий "Гента" Роман Яремчук оформил хет-трик за 15 минут в поединке чемпионата Бельгии.

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