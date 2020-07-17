Малиновского включили в команду недели чемпионата Италии

Михаил Морозов Футбол 14:35, 17.07.2020 Обновлено: 14:46, 17.07.2020

Украинского полузащитника "Аталанты" Руслана Малиновского включили в команду недели итальянской Серии А за яркое выступление в матче против "Брешии" (6:2).

Известный футбольный портал WhoScored поставил игрока сборной Украины на позицию второго нападающего. Кроме Малиновского в список лучших игроков прошедшего тура попали еще трое футболистов "Аталанты" – полузащитники Марио Пашалич, Мартен де Рон и Робин Госенс.

Руслан Малиновский попал в команду недели чемпионата Италии
WhoScored.com

Напомним, что в матче против "Брешии" наш соотечественник забил пушечным ударом издалека и отдал две результативные передачи. Всего он принял участие в 29 поединках Серии А, отличившись семью голами и пятью ассистами. Его команда занимает третье место после 33 туров.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский полузащитник "Лечче" Евгений Шахов забил дебютный гол в чемпионате Италии и стал лучшим игроком своей команды в матче против "Фиорентины".

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