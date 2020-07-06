Малиновского признали лучшим игроком матча в чемпионате Италии

Аналитический портал WhoScored признал украинского полузащитника "Аталанты" Руслана Малиновского лучшим игроком выездного матча итальянской Серии А против "Кальяри" (0:1).

Наш соотечественник появился на поле в стартовом составе и заработал красную карточку для соперника и пенальти, который решил исход встречи. На счету Малиновского шесть ударов в матче: два в створ ворот, два прошли мимо цели и еще два были заблокированы. Точность передач украинца составила 81%. Его игру оценили в 8,3 балла.

Руслан Малиновский стал лучшим игроком матча "Кальяри" - "Аталанта" 1xbet.whoscored.com

Эта победа стала для "Аталанты" восьмой подряд в чемпионате и позволила подобраться к миланскому "Интеру", который идет на третьем месте, на расстояние одного очка.

Как сообщал OBOZREVATEL, арендованный "Реалом Овьедо" украинский голкипер Андрей Лунин отбил третий пенальти в сезоне.