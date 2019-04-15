Малиновского не сломать: топ-события украинцев в Европе

Тяжеленькая выдалась неделя для украинских легионеров в европейских чемпионатах - напряжение под конец сезона все больше, голов все меньше, и далеко не все выдерживают "накал страстей".

В прошедший уик-энд украинцы почти не забивали, да и особых успехов на футбольных полях не достигли. Однако главные победы были добыты в основном вне поля, когда украинские игроки смогли защитить свои честь и имя. OBOZREVATEL в своей традиционной рубрике рассказывает, кто какие приключения переживал в последние дни и как вышел победителем в непростых ситуациях.

Малиновский избежал наказания и отблагодарил команду голом

На прошлой неделе Руслан Малиновский попал в очень неприятную ситуацию в Бельгии, когда в конце матча задел подошвой бутсы лицо соперника. За это украинцу светил штраф и дисквалификация в 7 матчей.

Руслан Малиновский

Многие болельщики "Генка" уже опасались, что один из ведущих игроков команды уже не избежит столь сурового наказания, но в итоге Лига после рассмотрения эпизода полностью оправдала Руслана (объективно верное решение). Это дало возможность украинскому хавбеку сыграть в следующем матче, против ближайшего конкурента в борьбе за чемпионство - "Брюгге". "Генк" отлично справился с задачей "победить" (3:1), а Руслан забил один из голов, с пенальти (к слову, пока Малиновский еще ни разу в карьере не промахнулся с пенальти - 6 ударов из 6-ти).

Зозуля попал в очередной "нацистский" скандал в Испании, но теперь "сам идет в атаку"

Карьера Романа Зозули в Испании, кажется, не может проходить спокойно. Только все забыли о неприятном инциденте с обвинениями в адрес украинца от фанатов "Райо Вальекано", так Романа снова обвинили. На этот раз - неонацизм со слов главы политической партии "Подемос" Пабло Иглесиаса.

Comunicado del Albacete Balompié en respuesta a las declaraciones vertidas por @Pablo_Iglesias_ sobre nuestro jugador Roman Zozulia en @marca https://t.co/GoFj9cXmI2 pic.twitter.com/S3PYLrHkgo — Albacete Balompié (@AlbaceteBPSAD) 11 апреля 2019 г.

Но если в предыдущем случае руководство "Райо Вальекано" и всего испанского футбола тихонько ушло в сторону от дела Зозули, то сейчас за украинца выступили горой. В первую очередь - его нынешний клуб "Альбасете", который выразил полную поддержку во всех аспектах жизнедеятельности Зозули и предложил форварду свои юридические услуги. Также на сторону Романа встали и чиновники из испанской федерации, и простые болельщики. А агент украинца уже заявил, что вместе с Зозулей будет подавать на "Подемос" и Иглесиаса в суд.

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Зозуля же продолжает играть в основе "Альбасете", но в прошедший уик-энд команда украинца не смогла одержать победу - ничья с "Эльче" (1:1). После этого "Механический сыр" отпустил "Осасуну" уже на 6 очков в гонке за 1 место Сегунды, находясь на второй позиции.

Лунина все больше "прихорашивают" к "Реалу"

Казалось, как только Андрей Лунин обрел стабильность и почти обеспечил уверенность в возвращении в "Реал" следующим летом, как у мадридцев сменился тренер и приоритеты по вратарям. Зинедин Зидан вовсе не знаком с украинцем и поначалу якобы не видел голкипера в своей команде.

Андрей Лунин

Но позже ситуация повернулась так, что Андрея все-таки ждут в "Реале" летом (хотя Зидан еще не отказался от идеи подтянуть в первую команду своего сына, вратаря Люку Зидана). Лунин все лучше показывает себя в "Леганесе" (2 "сухих" матча из 4-х), а недавно получил лучшие рекомендации от своего партнера по клубу, вратаря Андреаса Прието.

"Лунин имеет прекрасные перспективы стать большим вратарем. Он уже готов играть за мадридский Реал", - сказал недавно Прието в одном из своих комментариев.

В этом сезоне Лунин выходил в 5 матчах "Леганеса" в чемпионате и Кубке Испании, пропустив всего 3 гола. В последнее время испанские СМИ все больше предрекают украинцу роль второго вратаря "Реала" в следующем сезоне.

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