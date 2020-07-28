Малиновский забил "пушечный" гол в Италии

Максим Иншаков Футбол 22:48, 28.07.2020 Обновлено: 22:48, 28.07.2020

Украинский полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский отметился феноменальным ударом в матче 37-го тура чемпионата Италии в Серии А против "Пармы".

Футболист сборной Украины вышел на замену в перерыве вместо Марио Пашалича и на 70-й минуте ударом со штрафного сравнял счет - 1:1. 27-летний уроженец Житомира пушечным "выстрелом" просто прошил стенку соперника.

Гол Руслана Малиновского с первой камеры
кадр из видео
Гол Руслана Малиновского со второй камеры
кадр из видео
Гол Руслана Малиновского с третьей камеры
кадр из видео

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 июля авторитетный портал WhoScored поставил наивысшую оценку нашему соотечественнику, который забил фирменный гол пушечным ударом из-за пределов штрафной и отдал две результативные передачи.

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