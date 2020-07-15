Малиновский забил победный гол в Серии А: спортивные итоги 14 июля
Украинский футболист Руслан Малиновский забил очередной гол в чемпионате Италии, а боксер Джервонта Дэвис высмеял украинца Ивана Редкача.
OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости вторника, 14 июля.
Кроме того, российский арбитр ударил футболиста по лицу и спровоцировал потасовку. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
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