Малиновский забил победный гол в Серии А: спортивные итоги 14 июля

Украинский футболист Руслан Малиновский забил очередной гол в чемпионате Италии, а боксер Джервонта Дэвис высмеял украинца Ивана Редкача.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости вторника, 14 июля.

Кроме того, российский арбитр ударил футболиста по лицу и спровоцировал потасовку. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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