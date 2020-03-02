Малиновский забил очередной гол в чемпионате Италии

Украинский полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский отметился голом в ворота "Лечче", за который выступает другой наш соотечественник Евгений Шахов, и установил окончательный счет – 2:7.

Малиновский появился на поле на 69-й минуте при счете 5:2 и сумел отметиться двумя результативными действиями в самой концовке встречи. Сначала он отдал передачу на Луиса Муриєля, который вышел один на один и со второй попытки сумел переиграть голкипера, а затем и сам зажег свое имя на табло, нанеся фирменный удар из-за пределов штрафной. Это уже четвертый его гол в нынешнем чемпионате.

Руслан Малиновский

Стоит отметить, что Евгений Шахов также вышел на замену во втором тайме, но ничем отметиться не сумел.

"Аталанта" продолжает занимать четвертое место в Серии А, имея три очка преимущества перед "Ромой" и один матч в запасе.

Как сообщал OBOZREVATEL, предыдущий гол Малиновского в итальянском первенстве принес его команде выездную победу над "Фиорентиной".

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