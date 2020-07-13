Руслан Малиновский забил гол "Ювентусу" и стал лучшим в матче чемпионата Италии.

Украинский полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский отметился голом в ворота "Ювентуса" и был признан лучшим игроком матча 32-го тура Серии А по версии портала WhoScored.

Наш соотечественник появился на поле на 68-й минуте при счете 1:1 и вывел свою команду вперед уже на 80-й. Малиновский получил мяч у штрафной площади "Ювентуса", обработал мяч и неотразимо пробил в ближний угол.

Туринскому клубу удалось спасти ничью благодаря голу Криштиану Роналду с пенальти на последних минутах поединка. На счету португальца два забитых мяча в ворота "Аталанты". Оба раза он отличился с одиннадцати метров.

Известный футбольный портал WhoScored поставил полузащитнику сборной Украины 7,7 балла за выступление в матче с "Ювентусом".

"Ювентус" - "Аталанта": Руслан Малиновский стал лучшим игроком матча Whoscored.com

Как сообщал OBOZREVATEL, Малиновский отдал победную голевую передачу в поединке итальянской Серии А против "Сампдории".