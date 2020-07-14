Малиновский забил фантастический гол с 27 метров в чемпионате Италии

Максим Иншаков Футбол 23:51, 14.07.2020 Обновлено: 00:07, 15.07.2020

Украинский полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский отметился потрясающим ударом в матче 33-го тура чемпионата Италии против "Брешии".

Футболист сборной Украины на 28-й минуте подхватил мяч, сместился в центр и пушечным выстрелом метров с 27 отправил кожаную сферу четко в угол, сделав счет 3:1.

ВИДЕО

Отметим, что на 2-й минуте матча Руслан сделал результативную передачу, ассистировав Марио Пашаличу.

ВИДЕО

Руслан Малиновский сделал точную передачу на старте матча с "Брешией"

Всего на счету 27-летнего украинца 8 голов и 3 ассиста в 29 матчах Серии А.

Как сообщал OBOZREVATEL, 12 июля Малиновский отметился голом в ворота "Ювентуса" и был признан лучшим игроком матча 32-го тура Серии А по версии портала WhoScored.

Наш соотечественник появился на поле на 68-й минуте при счете 1:1 и вывел свою команду вперед уже на 80-й.

Комментировать
Спорт Футбол

Смотрите также

"Слуги народа" приняли закон о казино, который лоббировали Баум и Тимошенко. Подписание документа заблокировали

Террористы "Фаготом" ударили по ВСУ на Донетчине: ранены 7 военных

"Л/ДНР" устроили засаду для ВСУ на Донбассе: много убитых и раненых, – ООС

В Черное море вошли две группы кораблей НАТО

Террористы забрали тело военного ВСУ: на поле боя остались убитый медик и раненый боец