Малиновский забил больше всех голов издалека в топ-лигах Европы

Украинский полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский вышел на первое место по количеству голов, забитых из-за пределов штрафной площади в топ-лигах Европы.

Как сообщается на канале OptaPaolo в Twitter, на счету нашего соотечественника пять таких голов в 2020 году.

Малиновский забил наибольшее количество голов из-за пределов штрафной Twitter OptaPaolo

Напомним, что гол Малиновского со штрафного в ворота "Пармы" в рамках 37-го тура итальянской Серии А позволил "Аталанте" сравнять счет и стал началом камбэка. Его команда выиграла со счетом 2:1.

Украинец принял участие в 33 матчах клуба в чемпионате, забив восемь голов и отдав пять результативных передач. "Аталанта" занимает третье место перед последним туром Серии А и отстает от второго "Интера" на одно очко.

Как сообщал OBOZREVATEL, чемпионом Италии в сезоне 2019/20 в девятый раз подряд стал "Ювентус".