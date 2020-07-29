Малиновский забил больше всех голов издалека в топ-лигах Европы
Руслан Малиновский забил больше всех голов издалека в топ-лигах Европы.
Украинский полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский вышел на первое место по количеству голов, забитых из-за пределов штрафной площади в топ-лигах Европы.
Как сообщается на канале OptaPaolo в Twitter, на счету нашего соотечественника пять таких голов в 2020 году.
Малиновский забил наибольшее количество голов из-за пределов штрафной Twitter OptaPaolo
Напомним, что гол Малиновского со штрафного в ворота "Пармы" в рамках 37-го тура итальянской Серии А позволил "Аталанте" сравнять счет и стал началом камбэка. Его команда выиграла со счетом 2:1.
Украинец принял участие в 33 матчах клуба в чемпионате, забив восемь голов и отдав пять результативных передач. "Аталанта" занимает третье место перед последним туром Серии А и отстает от второго "Интера" на одно очко.
Как сообщал OBOZREVATEL, чемпионом Италии в сезоне 2019/20 в девятый раз подряд стал "Ювентус".