Малиновский вошел в топ-40 игроков чемпионата Италии

Михаил Морозов Футбол 16:39, 4.08.2020 Обновлено: 17:08, 4.08.2020

Украинский полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский занял 38-е место в рейтинге лучших игроков итальянской Серии А в сезоне 2019/20.

Как сообщает Telegram-канал "ДжанлукаЛападула", лучшим футболистом чемпионата по версии авторитетного портала La Gazzetta dello Sport стал нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала, на второй позиции оказался лучший бомбардир первенства Чиро Иммобиле из "Лацио", а замкнул тройку Криштиану Роналду.

Малиновский занял восьмое место среди игроков "Аталанты", которые попали в топ-100. Отметим, что нашему соотечественнику удалось опередить таких звездных футболистов, как Дриса Мертенса и Лоренцо Инсинье из "Наполи", Гонсало Игуаина из "Ювентуса" и Генриха Мхитаряна из "Ромы".

La Gazzetta dello Sport составила рейтинг лучших игроков Серии А 2019/20
Telegram-канал "ДжанлукаЛападула"

Как сообщал OBOZREVATEL, в своем дебютном сезоне в Серии А Малиновский завоевал с "Аталантой" "бронзу".

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