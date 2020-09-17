Малиновский вошел в топ-10 лучших исполнителей штрафных в FIFA 21
Украинский полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский вошел в десятку лучших исполнителей штрафных ударов в футбольном симуляторе FIFA 21.
Как сообщается на официальном сайте EA Sports, наш соотечественник занял десятое место в списке с рейтингом 88. Общий рейтинг нашего футболиста – 79. Лучшим исполнителем стандартных положений в игре стал нападающий "Барселоны" Лионель Месси (94), вторую позицию занял полузащитник "Вильярреала" Дани Парехо (93), а третью – Миралем Пьянич из "Барселоны" (92).
Полностью список десяти лучших игроков по этому критерию выглядит следующим образом:
1. Лионель Месси ("Барселона") – рейтинг штрафных ударов 94 – общий рейтинг 93;
2. Дани Парехо ("Вильярреал") – 93 – 85;
3. Миралем Пьянич ("Барселона") – 92 – 85;
4. Энис Барди ("Леванте") – 91 – 79;
5. Себастьян Джовинко ("Аль-Хиляль") – 91 – 80;
6. Сюнсуке Накамура ("Йокогама") – 90 – 65;
7. Неймар (ПСЖ) – 89 – 91;
8. Джеймс Уорд-Прауз ("Саутгемптон") – 89 – 79;
9. Роберт Сков ("Хоффенхайм") – 89 – 75;
10. Руслан Малиновский ("Аталанта") – 88 – 79.
Как сообщал OBOZREVATEL, спортивный журналист Алексей Андронов рассказал, что Малиновскому предложили покинуть "Аталанту" из-за россиянина.