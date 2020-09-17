Малиновский вошел в топ-10 лучших исполнителей штрафных в FIFA 21

Украинский полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский вошел в десятку лучших исполнителей штрафных ударов в футбольном симуляторе FIFA 21.

Как сообщается на официальном сайте EA Sports, наш соотечественник занял десятое место в списке с рейтингом 88. Общий рейтинг нашего футболиста – 79. Лучшим исполнителем стандартных положений в игре стал нападающий "Барселоны" Лионель Месси (94), вторую позицию занял полузащитник "Вильярреала" Дани Парехо (93), а третью – Миралем Пьянич из "Барселоны" (92).

Полностью список десяти лучших игроков по этому критерию выглядит следующим образом:

1. Лионель Месси ("Барселона") – рейтинг штрафных ударов 94 – общий рейтинг 93;

2. Дани Парехо ("Вильярреал") – 93 – 85;

3. Миралем Пьянич ("Барселона") – 92 – 85;

4. Энис Барди ("Леванте") – 91 – 79;

5. Себастьян Джовинко ("Аль-Хиляль") – 91 – 80;

6. Сюнсуке Накамура ("Йокогама") – 90 – 65;

7. Неймар (ПСЖ) – 89 – 91;

8. Джеймс Уорд-Прауз ("Саутгемптон") – 89 – 79;

9. Роберт Сков ("Хоффенхайм") – 89 – 75;

10. Руслан Малиновский ("Аталанта") – 88 – 79.

Как сообщал OBOZREVATEL, спортивный журналист Алексей Андронов рассказал, что Малиновскому предложили покинуть "Аталанту" из-за россиянина.