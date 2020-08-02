Малиновский в дебютном сезоне завоевал "бронзу" чемпионата Италии

Украинский полузащитник Руслан Малиновский вместе с "Аталантой" стал бронзовым призером в Серии А в своем дебютном сезоне в Италии.

В прошлом сезоне 27-летний футболист сборной Украины стал чемпионом Бельгии в составе "Генка".

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В нынешнем сезоне чемпионата Италии Руслан в 34 матчах забил 8 голов и сделал 4 голевые передачи.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Малиновский вышел на первое место по количеству голов, забитых из-за пределов штрафной площади в топ-лигах Европы.

28 июля украинец отметился феноменальным ударом в матче 37-го тура чемпионата Италии в Серии А против "Пармы".

Руслан вышел на замену в перерыве вместо Марио Пашалича и на 70-й минуте ударом со штрафного сравнял счет - 1:1.