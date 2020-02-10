Малиновский сбросил с трона "Ювентус", Лунин непробиваем: топ-события украинцев в Европе

Самым ожидаемым матчем прошедших выходных для украинского легиона было "наше дерби" в Англии, которое отменили из-за погоды. Но украинцы не остались без лучей славы и зажгли в других местах.

Да, снова Андрей Лунин и Руслан Малиновский. Вратарь ожидаемо набирает обороты и начинает тащить свой "Овьедо", а Малиновский вообще стал героем матча "Аталанты". И помог своей команде превзойти многолетний рекорд.

OBOZREVATEL рассказывает, чем в первую запомнится прошедший уик-энд для наших легионеров и что из их подвигов войдет в историю.

Отлично пробил в дальний и позволил "Аталанте" превзойти "вечный" рекорд

Да, снова Руслан Малиновский! Украинец пока хоть и не основной в "Аталанте", но фактически каждое его появление на поле выходит ударным!

Руслан Малиновский отличился уже 4-й раз в составе "Аталанты" - трижды в чемпионате, и однажды - в Лиге чемпионов twitter.com/Atalanta_BC

Прошедшее воскресенье, 9 февраля, вообще стало днем Руслана в "Аталанте". Отличным выстрелом издали Малиновский положил победный гол в матче с "Фиорентиной" (2:1), прервав 19-матчевую безвыигрышную серию "бергамаски" на поле "фиалок". Украинец в целом выдал очень хорошие показатели в матче и еще не пропускал игр "Аталанты" в 2020-м, а теперь фирменным ударом оформил свой 3-й гол в чемпионате Италии!

Но кроме этого гол Малиновского заставил статистиков открыть свои архивы и несколько переписать историю. Благодаря мячу украинца "Аталанта" стала самой результативной командой чемпионата после 23-х туров, забив уже 61 мяч. Рекорд в 60 мячей держался 60 лет и был установлен великим "Ювентусом" в сезоне 1959/60. Прекрасная атака "бергамански" является лучшей в нынешнем сезоне Серии А ("Интер" отстает в бомбардирских качествах аж на 8 мячей). Но до общего рекорда голов за сезон в чемпионате еще очень далеко - в сезоне 1947/48 "Торино" оформил аж 125 голов.

"Тащил" почти все и был признан лучшим

Многие с небольшим скептицизмом относились к аренде Андрея Лунина в "Овьедо" (аутсайдер Сегунды). Но, похоже, Лунин сумел правильно влиться в новую среду и нащупать свою игру - в последнем матче с "Райо Вальекано" украинец стал лучшим игроком матча, а "Овьедо" с Андреем не проигрывает уже 4-й матч кряду!

Андрей Лунин совершил парочку отличных сейвов в игре с "Райо" laliga.com

В поединке с "Райо" (тем самым, чьи фанаты так "любят" Романа Зозулю) Лунин совершил 4 сейва после 4-х ударов соперника по воротам и пропустил только с пенальти (едва не отбив удар с 11-метрового)!

За такие показатели Андрея признали лучшим игроком матча, и это Лунин проводит только 5-ю игру за "Овьедо". С новым для себя вратарем "Овьедо" не проигрывает уже 4 игры кряду, в этих матчах пропустив всего 4 мяча и покинув зону вылета Сегунды (сейчас пребывая на 18-м месте, опережая ближайшего конкурента по доп. показателям).

Возвращение близко, тренер ждет. Это новый шанс?

В прошедший уик-энд в английской Премьер-лиге должно было состояться "украинское" дерби между "Вест Хэмом" Андрея Ярмоленко и "Ман Сити" Александра Зинченко. Но в итоге поединок перенесли из-за сильного шторма, который сейчас покрывает часть Англии.

Андрей Ярмоленко может вернуться уже в следующем матче "Вест Хэма"

Впрочем, этот поединок не стал бы украинским противостоянием, так как Ярмоленко до сих пор еще восстанавливается от повреждения, полученного в декабре. На фоне этого и недавней смены тренера перспективы Андрея в Лондоне вообще выглядят не шибко, но новый тренер "Молотобойцев" Дэвид Мойес недавно дал Ярмоленко надежду.

"Многие игроки "Вест Хэма" вернулись к тренировкам после травм, это хорошая новость для нас. Фелипе Андерсон занимается уже несколько дней, тренируется на поле и Андрей Ярмоленко, который готовится к возвращению. После их восстановления мы сможем рассчитывать практически на всех исполнителей основной обоймы. Я понимаю, где мы сейчас находимся (18 место в зоне вылета. - прим. авт.). поэтому возвращение травмированных игроков - приятная новость", - сказал Мойес в комментарии официальному сайту "Вест Хэма".

С учетом переноса матча "Вест Хэма" с "Ман Сити" и небольшой паузы в АПЛ у Ярмоленко будет время на восстановление аж до 24 февраля. Но тогда ВХ предстоит сыграть с "Ливерпулем", и довериться ли Мойес украинцу в матче с нынешним лидером чемпионата Англии?

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