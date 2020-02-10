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10 февраля • обновлено в 15:21
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Малиновский сбросил с трона "Ювентус", Лунин непробиваем: топ-события украинцев в Европе

1.5т
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Самым ожидаемым матчем прошедших выходных для украинского легиона было "наше дерби" в Англии, которое отменили из-за погоды. Но украинцы не остались без лучей славы и зажгли в других местах.

Да, снова Андрей Лунин и Руслан Малиновский. Вратарь ожидаемо набирает обороты и начинает тащить свой "Овьедо", а Малиновский вообще стал героем матча "Аталанты". И помог своей команде превзойти многолетний рекорд.

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OBOZREVATEL рассказывает, чем в первую запомнится прошедший уик-энд для наших легионеров и что из их подвигов войдет в историю.

Отлично пробил в дальний и позволил "Аталанте" превзойти "вечный" рекорд

Да, снова Руслан Малиновский! Украинец пока хоть и не основной в "Аталанте", но фактически каждое его появление на поле выходит ударным!

Руслан Малиновский отличился уже 4-й раз в составе "Аталанты" - трижды в чемпионате, и однажды - в Лиге чемпионов

Руслан Малиновский отличился уже 4-й раз в составе "Аталанты" - трижды в чемпионате, и однажды - в Лиге чемпионов

twitter.com/Atalanta_BC

Прошедшее воскресенье, 9 февраля, вообще стало днем Руслана в "Аталанте". Отличным выстрелом издали Малиновский положил победный гол в матче с "Фиорентиной" (2:1), прервав 19-матчевую безвыигрышную серию "бергамаски" на поле "фиалок". Украинец в целом выдал очень хорошие показатели в матче и еще не пропускал игр "Аталанты" в 2020-м, а теперь фирменным ударом оформил свой 3-й гол в чемпионате Италии!

Но кроме этого гол Малиновского заставил статистиков открыть свои архивы и несколько переписать историю. Благодаря мячу украинца "Аталанта" стала самой результативной командой чемпионата после 23-х туров, забив уже 61 мяч. Рекорд в 60 мячей держался 60 лет и был установлен великим "Ювентусом" в сезоне 1959/60. Прекрасная атака "бергамански" является лучшей в нынешнем сезоне Серии А ("Интер" отстает в бомбардирских качествах аж на 8 мячей). Но до общего рекорда голов за сезон в чемпионате еще очень далеко - в сезоне 1947/48 "Торино" оформил аж 125 голов.

"Тащил" почти все и был признан лучшим

Многие с небольшим скептицизмом относились к аренде Андрея Лунина в "Овьедо" (аутсайдер Сегунды). Но, похоже, Лунин сумел правильно влиться в новую среду и нащупать свою игру - в последнем матче с "Райо Вальекано" украинец стал лучшим игроком матча, а "Овьедо" с Андреем не проигрывает уже 4-й матч кряду!

Андрей Лунин совершил парочку отличных сейвов в игре с "Райо"

Андрей Лунин совершил парочку отличных сейвов в игре с "Райо"

laliga.com

В поединке с "Райо" (тем самым, чьи фанаты так "любят" Романа Зозулю) Лунин совершил 4 сейва после 4-х ударов соперника по воротам и пропустил только с пенальти (едва не отбив удар с 11-метрового)!

За такие показатели Андрея признали лучшим игроком матча, и это Лунин проводит только 5-ю игру за "Овьедо". С новым для себя вратарем "Овьедо" не проигрывает уже 4 игры кряду, в этих матчах пропустив всего 4 мяча и покинув зону вылета Сегунды (сейчас пребывая на 18-м месте, опережая ближайшего конкурента по доп. показателям).

Возвращение близко, тренер ждет. Это новый шанс?

В прошедший уик-энд в английской Премьер-лиге должно было состояться "украинское" дерби между "Вест Хэмом" Андрея Ярмоленко и "Ман Сити" Александра Зинченко. Но в итоге поединок перенесли из-за сильного шторма, который сейчас покрывает часть Англии.

Андрей Ярмоленко может вернуться уже в следующем матче "Вест Хэма"

Андрей Ярмоленко может вернуться уже в следующем матче "Вест Хэма"

Впрочем, этот поединок не стал бы украинским противостоянием, так как Ярмоленко до сих пор еще восстанавливается от повреждения, полученного в декабре. На фоне этого и недавней смены тренера перспективы Андрея в Лондоне вообще выглядят не шибко, но новый тренер "Молотобойцев" Дэвид Мойес недавно дал Ярмоленко надежду.

"Многие игроки "Вест Хэма" вернулись к тренировкам после травм, это хорошая новость для нас. Фелипе Андерсон занимается уже несколько дней, тренируется на поле и Андрей Ярмоленко, который готовится к возвращению. После их восстановления мы сможем рассчитывать практически на всех исполнителей основной обоймы. Я понимаю, где мы сейчас находимся (18 место в зоне вылета. - прим. авт.). поэтому возвращение травмированных игроков - приятная новость", - сказал Мойес в комментарии официальному сайту "Вест Хэма".

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С учетом переноса матча "Вест Хэма" с "Ман Сити" и небольшой паузы в АПЛ у Ярмоленко будет время на восстановление аж до 24 февраля. Но тогда ВХ предстоит сыграть с "Ливерпулем", и довериться ли Мойес украинцу в матче с нынешним лидером чемпионата Англии?

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Автор
Олекса Витер
Темы
Чемпионат Испании Чемпионат Италии Чемпионат Англии украинцы за границей
Персоны
Андрей Ярмоленко Антон Малиновский Андрей Лунин
Теги
ФК Ливерпуль ФК Вест Хэм Райо Вальекано ФК Аталанта ФК Фиорентина ФК Ювентус Реал Овьедо
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