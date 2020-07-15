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Малиновский получил наивысшую оценку за матч чемпионата Италии

Михаил Морозов
Михаил Морозов
Футбол
1,5 т.
Руслан Малиновский получил наивысшую оценку за матч чемпионата Италии

Руслан Малиновский получил наивысшую оценку за матч чемпионата Италии.

Украинский полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский получил 10 баллов за матч итальянской Серии А против "Брешии" и стал лучшим игроком поединка.

Авторитетный портал WhoScored поставил наивысшую оценку нашему соотечественнику, который забил фирменный гол пушечным ударом из-за пределов штрафной и отдал две результативные передачи.

Малиновский получил 10 баллов и звание лучшего игрока матча

Малиновский получил 10 баллов и звание лучшего игрока матча WhoScored.com

Отметим, что на счету Малиновского уже семь голов и пять ассистов в итальянской Серии А. Он появлялся на поле в 29 матчах чемпионата.

Победа над "Брешией" со счетом 6:2 временно вывела "Аталанту" на второе место в таблице, но "Лацио" и "Интер" обгонят команду из Бергамо, если выиграют свои поединки 33-го тура.

Как сообщал OBOZREVATEL, в предыдущем матче Серии А Малиновский отметился голом в ворота "Ювентуса" и был назван лучшим игроком поединка.

Чемпионат ИталииФК АталантаРуслан Малиновский
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