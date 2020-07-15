Малиновский получил наивысшую оценку за матч чемпионата Италии
Руслан Малиновский получил наивысшую оценку за матч чемпионата Италии.
Украинский полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский получил 10 баллов за матч итальянской Серии А против "Брешии" и стал лучшим игроком поединка.
Авторитетный портал WhoScored поставил наивысшую оценку нашему соотечественнику, который забил фирменный гол пушечным ударом из-за пределов штрафной и отдал две результативные передачи.
Малиновский получил 10 баллов и звание лучшего игрока матча WhoScored.com
Отметим, что на счету Малиновского уже семь голов и пять ассистов в итальянской Серии А. Он появлялся на поле в 29 матчах чемпионата.
Победа над "Брешией" со счетом 6:2 временно вывела "Аталанту" на второе место в таблице, но "Лацио" и "Интер" обгонят команду из Бергамо, если выиграют свои поединки 33-го тура.
Как сообщал OBOZREVATEL, в предыдущем матче Серии А Малиновский отметился голом в ворота "Ювентуса" и был назван лучшим игроком поединка.