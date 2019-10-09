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10 октября • обновлено в 05:00
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Малиновский отправил Зинченко в нокдаун на тренировке сборной Украины - опубликовано видео

3.4т Читать материал на украинском

Полузащитник сборной Украины по футболу Руслан Малиновский на тренировке национальной команды в Харькове случайно попал мячом в лицо партнеру по команде Александру Зинченко.

Во время игры в квадрат игрок итальянской "Аталанты" чересчур высоко поднял мяч и попал им прямо в хавбека "Манчестер Сити". Руслан сразу же извинился перед напарником, но судя по тому, как долго Зинченко приходил в себя, удар вышел болезненным.

Поединок отбора Евро-2020 Украина - Литва состоится 11 октября в Харькове.

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Как сообщал OBOZREVATEL, 7 сентября встреча в Вильнюсе между сборными Литвы и Украины завершилась в нашу пользу (3:0).

Напомним, что сборная Украины набрала 10 очков в первых четырех турах. В спаренных матчах 7/10 июня со счетом 5:0 была разгромлена Сербия, а затем минимально (1:0) обыгран Люксембург.

22 марта украинцы сенсационно сыграли вничью (0:0) в матче против Португалии, а 25 марта на последних секундах вырвали победу над неуступчивым Люксембургом (2:1).

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Тема
Евро-2020
Персоны
Руслан Малиновский Александр Зинченко
Место
Украина Харьков
Тег
Сборная Украины по футболу
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