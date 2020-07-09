Малиновский отдал победную передачу за "Аталанту" в чемпионате Италии

Украинский полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский отдал передачу, после которой был забит победный гол его команды в матче итальянской Серии А против "Сампдории".

Наш соотечественник вышел на поле на 69-й минуте встречи, а уже через шесть минут выполнил точную подачу с углового, которая закончилась ударом головой и первым голом в поединке. В концовке матча "Аталанте" удалось удвоить свое преимущество и добыть девятую победу в чемпионате подряд.

Команда Малиновского включилась в борьбу за второе место в Серии А, подобравшись к "Лацио" на расстояние двух очков. Подопечные Джан Пьеро Гасперини набрали 66 пунктов после 31 тура.

Как сообщал OBOZREVATEL, в предыдущем поединке "Аталанты" против "Кальяри" Малиновский стал лучшим игроком матча, заработав решающий пенальти.