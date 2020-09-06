Малиновский о поступке испанцев в аэропорту: будет двойная мотивация победить

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский резко высказался в адрес работников испанского аэропорта накануне матча Лиги наций с Испанией.

Наш футболист отметил, что после такого поступка у команды будет дополнительный стимул на футбольном поле.

"Прилетели в Испанию. Медперсонал до 10 вечера держали в аэропорту, при том, что все люди просто проходили, никаких вопросов к ним не было. А у нас решили чемоданы проверить. Это показывает, как к нам относятся. Поэтому это двойная мотивация, чтобы выйти и показать хорошую игру", – сказал Малиновский в эфире "Футбол NEWS".

По мнению Руслана, на уровне сборных, когда приезжают такие команды, надо как-то более уважительно относиться.

"А у нас даже не было возможности получить массаж за два дня до игры и восстановиться. Ребята устали: дорога дальняя, в аэропорту были. Поэтому держим это в голове", – подытожил игрок "Аталанты".

По информации журналистов, в аэропорту также задержался и багаж украинцев, который доставили в отель лишь вечером.

Как сообщал OBOZREVATEL, поединок Испания - Украина начнется 6 сентября в 21:45. Был опубликован список телеканалов, которые покажут игру в прямом эфире.

Самые красивые девушки у нас в Instagram!