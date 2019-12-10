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10 декабря • обновлено в 16:42
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Малиновский и Ко снова рвут скептиков: топ-события украинцев в Европе

1.5т
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Ничего себе уик-энд для Украины! Украинские футболисты, словно сговорившись, выдали настоящий парад голов в Европе, забивая на любой вкус и любому сопернику!

В целом же в прошедших турах своих лиг сразу 8 украинцев забило 9 голов – небывалая ранее результативность для украинского легиона. Начиная супер-ударом Руслана Малиновского и заканчивая пробуждением Артема Кравца. Были и невероятные, и красивы, и победные голы – поистине дерзкий ответ скептикам в отношении украинских футболистов!

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OBOZREVATEL собрал воедино лучшее из "украинского комплекта" прошедшего уик-энда и предлагает заценить самое топовое от наших парней в Европе.

Руслан Малиновский: дебютный – традиционной пушкой под перекладину

Полузащитник Руслан Малиновский уже открыл счет своим голам за "Аталанту", но дело было в Лиге чемпионов против "Манчестер Сити", когда Руслан реализовал пенальти. В прошлый же выходной хавбек соорудил дебютный гол за "Аталанту" и в Серии А. И не просто отправил мяч в сетку, а сделал это крутым дальним ударом в своем стиле с левой!

В чемпионате Италии украинец сыграл за "Аталанту" уже 12 матчей (4 в основе), забив 1 гол. Команда Малиновского находится на 6 месте в турнирной таблице (29 очков), отставая от 5-й позиции на один бал.

Два Романа – сила и победа

В Бельгии (в частности в "Генте") нынешний сезон проходит под знаком игры украинцев, во много благодаря супер-результативности форварда Романа Яремчука. Но уже второй матч кряду в ногу с Яремчуком идет и его партнер, хавбек Роман Безус. В матче прошлого тура лиги против "Зюлте-Варагем" Безус отлично разрядил свою "пушку" в ближний угол (уже 5-й гол в сезоне)!

Вскоре и сам Яремчук поддержал соотечественника, забив уже 17-й гол за "Гент" во всех турнирах (10-й – в чемпионате). Но нападающий, в отличие от тезки Безуса, отличился благодаря грамотному открыванию в штрафную и выигранной дуэли у вратаря.

(гол Безуса 0:33, гол Яремчука 3:10)

"Гент" на сегодняшний день идет вторым в таблице, отставая от лидера "Брюгге" на 7 очков. Однако в то же время команду украинцев на расстоянии в 1 балл преследуют "Антверпен" и "Стандард".

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Подопечный Реброва сделал настоящую красоту, но голы пошли "насмарку"

Было на что посмотреть в этот уик-энд и в Венгрии, где за "Ференцварош" под руководством Сергея Реброва играют Александр Зубков и Игорь Харатин. "Фради" в последнем на сегодня туре играли против "Академии Пушкаша", в ворота которой два мяча отгрузил Зубков. Первый гол явно претендует на лучший мяч тура и всего чемпионата!

(голы Зубкова на видео 1:09 и 2:03)

Правда, в итоге "Ференцварош" также и пропустил дважды, не удержав победу и закончив игру вничью – 2:2. Впрочем, команда Реброва пребывает в роли лидера чемпионата Венгрии, опережая ближайшего преследователя на 4 бала.

Артем Кравец проснулся и напоминает о себе впервые за полгода

Форварда турецкого "Кайсериспора" Артема Кравца уже начали списывать со счетов, но на прошлой неделе Артем напомнил о себе – сначала украинец забил в Кубке Турции, а уже в следующем поединке отличился впервые в нынешнем чемпионате. До этого времени Кравец не забивал 6 с лишним месяцев (последний раз – 19 мая еще в прошлом сезоне чемпионата Турции).

В нынешнем сезоне Кравец сыграл за "Кайсериспор" всего 3 игры, пропустив начало сезоне из-за операции на спине. Команда украинца пока идет на 17-м, предпоследнем, месте в чемпионате, имея в активе всего 10 очков и опережая аутсайдера всего на 1 балл.

Снова Турция, а также Дания: где еще забивали украинцы в прошедший уик-энд

Помимо вышеперечисленных голов также своими голами отличились и другие наши "легионеры". В Турции за перволиговый "Бурсаспор" также второй матч кряду забивает Евгений Селезнев, а дебютным голом за "Ризеспор" в этом сезоне чуть ранее в Кубке Турции отличился экс-динамовец Николай Морозюк. Также в Дании голевое шествие украинцев поддержал и экс-форвард "Днепра" Артем Довбык, забивший за местный "Сеннерюск".

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Автор
Олекса Витер
Темы
Чемпионат Италии чемпионат Бельгии чемпионат Турции украинцы за границей
Персоны
Артем Кравец Роман Яремчук Роман Безус Руслан Малиновский Евгений Селезнев Николай Морозюк
Теги
ФК Аталанта Гент
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