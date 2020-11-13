Поклонники сборной Украины надеются, что в двух заключительных матчах Лиги Наций, 14 ноября с Германией и 17-го числа со Швейцарией, в составе главной команды страны сыграет один из ее ведущих игроков.

27-летний полузащитник Руслан Малиновский, защищающий цвета итальянской "Аталанты", провел уже 31 матч за "желто-синих", в которых забил шесть мячей. А вот поединок со сборной Испании, который мог стать для него 32-м, футболист пропустил. Причина? В матче с Германией на НСК "Олимпийский" в одном из эпизодов израильский арбитр Орел Гринфильд показал Малиновскому желтую карточку. Руслан в том матче отличился с 11-метровой отметки, но наша команда все равно проиграла – 1:2. Поединок футболист доиграл, но, как оказалась, этот "горчичник" стал для него вторым в турнире (первую карточку он получил в выездной игре с испанцами), и согласно жесткому регламенту Лиги Наций, обладатель двух желтых карточек должен пропустить следующий матч.

Вот какими были ответы Руслана Малиновского, который, по оценке Transfermarkt, является самым дорогим игроком в нашей сборной (21 млн евро), на десять вопросов.

- Не обидно было пропустить очень важный матч со сборной Испании?

- Очень обидно, поскольку мечтал еще раз сыграть против такой титулованной сборной, чемпиона мира, трехкратного чемпиона Европы, в составе которого в разные годы играли и играют такие известные футболисты, как Икер Касильяс, Хави, Давид Вилья, Серхио Рамос, Давид де Хеа, Серхио Бускетс. Но, увы, я не знал о регламенте про две желтые карточки. Если бы знал, сыграл бы с немцами в том эпизоде аккуратнее.

- О таких игроках, как ты, говорят, что родился футболистом. А если бы англичане не "родили" самую популярную игру в мире?

- Не представляю, что такое могло бы быть. Футболом я начал заниматься с детства, он вошел в мою жизнь. С футболом не расстанусь. Завершив карьеру игрока, возможно, попробую себя на тренерском поприще.

- Какие клубы и каких игроков ты считаешь сильнейшими в современном футболе?

- Среди клубов – победитель Лиги чемпионов "Бавария", мадридский "Реал", "Манчестер Сити". Среди игроков – Килиан Мбаппе, Лионель Месси, Роберт Левандовски. А вообще, в европейских топ-клубах выступают много талантливых футболистов.

- Чемпионат Европы и Лига чемпионов. Какой из этих двух престижных турниров Малиновский хотел бы выиграть?

- Оба. Мечтать ведь не вредно. Но победить в этих двух турнирах – дело не сложное, а очень сложное. Чемпионат Европы проходит раз в четыре года, и летом 2021-го нас ожидают нелегкие поединки. Хотелось бы удачно сыграть в них. Лига чемпионов – ежегодный турнир сильнейших клубов Европы. И в этом году, играя за "Аталанту", я ощутил ее "порох".

- Тебе пришлось уже поиграть на аренах многих стран. Какие из них запомнились?

- Больше запоминаются стадионы, на полях которых побеждает твоя команда. Нравится НСК "Олимпийский" в Киеве, на поле которого мы победили сборную Португалии – 2:1 и вышли в финальный турнир чемпионата Европы с первого места в своей группе. Также нравится "Арена Львов", "Сан-Сиро" в Милане, "Да Луш" в Лиссабоне.

- Какой твой жизненный девиз?

- Шагать по этой нелегкой жизни всегда с позитивной энергией, радоваться каждому прожитому дню и приносить радость людям.

- Хобби Руслана Малиновского?

- Я не оригинален. Коллекционирую футболки игроков команд, против которых мне приходилось играть. Таких "трофеев" у меня уже много. Хочется пополнить свою коллекцию летом на Евро.

- Есть ли недостатки характера?

- Наверное, чрезмерная вспыльчивость. Она частенько вредит и в жизни, и на футбольном поле.

- Разгромное поражение, правда, в товарищеском матче от чемпионов мира французов. Что случилось?

- Да вы сами все знаете. Нас атаковал проклятый коронавирус и перед вылетом во Францию, и уже там. Мы ели только без масок, постоянно сдавали французским медикам ПЦР-тесты и с тревогой ждали результатов. Какая тут игра! А быстрые голы соперника нас надломили. Хочется забыть этот матч, как кошмарный сон.

- Впереди два важных матча в Лиге Наций…

- Наша главная задача – быть в тройке в нашей группе. И в матчах с Германией и Швейцарией будем биться ради этого изо всех сил.

Пожелаем же нашим ребятам удачи. А пока напомним турнирное положение команд в группе 4: 1. Испания – 7 очков (разница мячей – 6:2), 2. Германия – 6 (7:6), 3. Украина – 6 (4:7), 4. Швейцария – 2 (5:7). 14 ноября состоятся матчи Германия – Украина и Швейцария – Испания, 17 ноября пройдут поединки Швейцария – Украина и Испания – Германия.

Друзья, любите футбол, болейте за главную команду страны – нашу национальную сборную. Удачи вам!