Мальдини рассказал, чем лечился от коронавируса

Легендарный итальянский футболист Паоло Мальдини, у которого был диагностирован коронавирус рассказал, какими лекарствами лечился во время болезни.

Паоло Мальдини

"Принимал только тахипирин (аналог парацетамола). Никаких противовирусных препаратов, потому что проблем с дыханием у меня не было. Потом я узнал, что друг, с которым я виделся 23 февраля, болен коронавирусом. Я уже понимал, что заразился. Чувствовал, что это не грипп. Тем более, я привит от гриппа. Конечно, немного переживал. У моего друга были проблемы с дыханием, он попал в больницу в Леньяно, не спит, у него кошмары… Мне легче. Я просто провожу 18 дней с семьей", - отметил Паоло в интервью Corriere dello Sport.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на 24 марта в Италии было зафиксировано 69176 случаев заболевания, скончались 6820 человек, это самый большой показатель смертности от Covid-19 в мире.

Ранее Мальдини назвал главные симптомы, которые испытал во время болезни.

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