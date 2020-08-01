Максимов посоветовал Зеленскому "дать зеленый свет" олигархам

Главный тренер "Ворсклы" Юрий Максимов считает, что для того, чтобы повысить уровень украинского футбола необходимо, чтобы президент Украины Владимир Зеленский перестал ущемлять олигархов.

По мнению Максимова, как живет страна – так развивается и футбол.

"Когда страна развивалась, то люди вкладывали в футбол. Чтобы футбол вернулся все зависит от одного человека, от главного тренера – Зеленского. Сказал бы каждому: "Ярославский – ты отвечаешь за "Металлист". Дай зеленый свет и какой-то кусочек на футбол. Из зуба выковыряли и выбросили бы, чтобы никто не видел. Команду бери и отвечай. И так бы нашли 14-15 олигархов и дали им зеленый свет на определенное время, например, на 2 года хотя бы. И все, у нас бы опять народ пошел на стадионы", – сказал Максимов в интервью Youtube-каналу "Бомбардир".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Максимов объяснил, почему не выпустил 16-летнего голкипера сборной Украины на серию пенальти в Кубке страны.