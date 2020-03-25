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25 марта • обновлено в 22:09
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Максименко высмеял "сошедших с ума русских, скупающих туалетную бумагу"

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Вратарь "Спартака" Александр Максименко высмеял россиян, которые поддаются панике, связанной с коронавирусом.

"Я не впадаю в общечеловеческую панику. Люди вообще с ума сошли: гречку, туалетную бумагу скупают. Этого вообще не пойму, чисто русские наши люди. Чуть что – сразу в магазин все скупать, тушенку. У меня все свежее: купил, поел – все", – рассказал Максименко в интервью YouTube-каналу сборной России.

Как сообщал OBOZREVATEL, из-за распространения по миру коронавируса в России начали продавать "целебные" банки, противогазы против инфекции и заговоренную воду.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Коронавирус
Место
Россия
Тег
Спартак Москва
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