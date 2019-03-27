Так нас еще не принимали "в оборот", чтобы наказать сразу за два матча поражениями по 0: 3. Но все бывает впервые, и сборная Украины на пороге огромного скандала из-за Жуниора Мораеса...

Погодите, вы реально верите в это? Верите, что Португалия и Люксембург в стиле "маленьких плакс" из ФИФА добьются для Украины наказание фактически на ровном месте? Дудки.

ОК, оставим то, как португальцы технически сделали свой выпад - не сразу после матча с Украиной, а уже после второй ничьи в отборе, с Сербией (1: 1) ... И оставим в покое Люксембург, которые в стиле "испуганных попугаев" неожиданно получили шанс высоко взлететь, начали слепо идти за Португалией. Но большой футбол как большая политика - все методы подходят.

Поэтому "маленькие плаксы" решили немножко ударить в спину. И взялись за натурализацию Мораеса, где действительно можно придраться к определенным нюансам. Но реальные их требования признать привлечения Мораес в сборную Украины незаконным и "впаять" команде два поражения по 0: 3?

Жуниор Мораес dynamo.kiev.ua

Очень маловероятно. Сначала главная претензия как и имеет под собой почву - Мораес для получения гражданства имел прожить в Украине 5 лет, но из-за аренду в Китай не добрал несколько месяцев. Если считать грубо, месяцами, то в Жуниора 4 года и 6 месяцев. Португалия и Люксембург лечат.

Но дело в том (и не только), что в термин "непрерывное пребывание на территории страны" украинское законодательство вкладывает 1 год размером в 183 дней. Это предполагает такие ситуации как командировка, отпуск, работа или лечение за рубежом, и т.п. и сразу исключает дополнительные спекуляции в этом пространстве. Португальцы же и их сторонники явно смотрят в Устав ФИФА, где в этой ситуации действует норма "непрерывного проживания на территории страны 5 лет". Определение немного другое, под которое показатели Мораес не подпадают.

И начинается самое интересное. Более относительно этого в Уставе ФИФА не сказано ничего, а решение о таком переходе принимает специальный комитет ФИФА по статусу футболистов. И этот комитет руководствуется в первую очередь нормами ФИФА и дает решение по каждому случаю отдельно. А сейчас Люксембург и Португалия всеми силами цепляются за те "непрерывного 5 лет" и говорят членам ФИФА: "Народ, не правы по Мораеса, поэтому пересмотрите свое решение и примите другое". Учитывая специфику и глобальность деятельности, ФИФА и глазом не моргнет.

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Но если и "моргнет", то сразу встретится с "отмели" Устава ФИФА. Они просто не предусматривают ситуаций, когда человек может выехать за границу на длительный срок и поэтому не набрать "непрерывного 5 лет". Что дальше? Это (а также варианты решения проблемы) хорошо "разложил по полочкам" Украинский спортивный юрист Илья Скоропашкин в комментарии OBOZREVATEL.

"Как рассматривает эту ситуацию ФИФА - вопрос неоднозначный, мне трудно говорить наверняка. Но думаю, что ФИФА в любом случае должна учитывать национальное законодательство страны-фигуранта. Ведь в каждой стране такие случаи регулируют различные законы - у кого и нет срока непрерывного пребывания в 5 лет, а некоторые страны вообще не дают (или редко дают) свое гражданство ".

"Так, в Уставе ФИФА является норма о" 5 лет непрерывного проживания на территории страны ". Но учитывается при этом даже банальная отпуск? Или, например, если человека похитили и вывезли за границу (неординарный вариант, но такое тоже надо учитывать). В ФИФА это не прописано, а наши законы регулируют подобные ситуации ".

"Есть правило: если нормы одного законодательства не регулируют ситуацию (как в ФИФА - просто" 5 лет ", и без вариантов), то идет обращение к следующему законодательства, имеющего отношение к ситуации. Тем более, здесь же решение принималось по сборной Украины и ее гражданина, поэтому национальные законы также будет приниматься во внимание ".

Жуниор Мораес

То есть, все сходится к тому, что судьба Мораеса и сборной Украины дополнительно будут решать (если еще будут) украинские законы. А по ним Жуниор чистый - иначе он бы просто не получил паспорт Украины и загранпаспорт.

Однако пока нет реальных поводов ждать со стороны ФИФА повторного рассмотрения дела. Сейчас все крутится в рамках угроз и писем-протестов Португалии и Люксембурга в УЕФА, чтобы результаты матчей с Украиной признать недействительными. Но самой ФИФА направления это пока слабо касается.

Более интересно другое - как португальцы дошли до того, что право Мораес играть за сборную может быть нелегитимным? В Португалии эту тему поднял НЕ найголовныше СМИ страны с подачи будто бы какого-то бразильского функционера, что указал на "будто бы возможно нарушение". Без никаких имен и позиций португальской федерации (которая свой протест подала уже после Люксембурга ) ... Очень много обходных путей и виляний, чтобы верить, что намерения поднять ситуацию с Мораесом были именно португальскими. Но верить в какую-то двойную игру против Украины (а в составе Совета ФИФА, который может принимать окончательное решение в случае пересмотра ситуации, есть и португалец (и даже русский нашелся)) ...

Сейчас же волноваться причин пока нет - все оппоненты уже высказались, а ФИФА не выдает никакой реакции. Хотя как сказал тот же Илья Скоропашкин, "в нынешнем мире все устроено так, что выигрывает тот, у кого сильнее юристы". Но если к этому и придет, то правда должна быть на нашей стороне, и сборная не потеряет важные зачетные баллы (а вместе с тем и хорошие шансы на выход на Евро-2020).

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