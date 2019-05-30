Когда Азар с пенальти сделал счет 3:0, так и хотелось воскликнуть "да ладно". Но нет - Европа же, второй по значимости турнир, еврокубок, команды из родины футбола, самого Лондона! Как можно?

Однако. Финал получился как слишком унылым, так и слишком сказочным. После равноценного (даже с небольшим перевесом "Арсенала") первого тайма "канониры" выходят на вторую половину "беспомощными котятами" и за 22 минуты пускают 4 гола. Рилли?

Игроки "Арсенала" получили лишь утешительные медали за участие в Лиге Европы. Или не только?

Накануне немало обсуждалось, почему именно "Челси" считается фаворитом? ОК, подъем в конце сезона, топ-исполнители, позитив от "бронзы" в АПЛ. Но с другой стороны - многочисленные травмы, расшатанная ситуация с Сарри, ненужный "товарняк" в США, после чего Лофтус-Чик вылетел, а Сарри метал молнии. С этим всем "Челси" должен был выйти на бодренький и менее проблемный "Арсенал", у которого и мотивации взять трофей было больше (чтобы так попасть в Лигу чемпионов, куда "Челси" уже попал из АПЛ).

И первый тайм показал, что "Челси" то ли не тянул на полную против "Арсенал", то ли не хотел тянуть. Да, ушли на перерыв с 0:0, но только потому, что сам "Арсенал" позволил.

Единственными умными оставались букмекеры. До самого стартового свистка они выделяли фаворитом именно "Челси", а на победу "Арсенала" кф вообще был больше 3 (где-то достигал и 3,5). И даже в перерыве на победу "канониров" давали 3,6. А успех "Челси" спокойно по-прежнему оценивался в районе 2.

Но наступила первая половина второго тайма, и началось шоу. Шоу игры обороны "Арсенала" на уровне школьной команды, шоу нелепых потерь на своей половине поля и мастер-класс по зарабатыванию пенальти. У такого "Арсенала" выиграло бы даже нынешнее "Динамо" (а то и "Ворскла"). И все это резко после отдыха и установки-поддержки от тренера. Эмери сказал команде прекратить играть и собираться домой?

Да, бывает всякое. И бывает не только в азиатском футболе или низших лигах Украины. Никто не безгрешен. К тому же, в ситуации сродни этому финалу срабатывает принцип "выигрывает тот, кому больше надо".

И больше нужно было именно "Челси". Чтобы сохранять высокий статус и фактом завоевания еврокубка давить на УЕФА в процессе апелляции по решению запрета трансферов. Чтобы накинуть пару миллионов на цену Азара, который провел "сероватый" сезон в целом, но якобы стал героем финала. Чтобы в конце концов один президент одного "синего" клуба напомнил о своем могуществе. Мол, "у меня клуб такой, что и без статусного тренера с кучей проблем может брать трофеи". Тем более, Роман Абрамович, который из-за проблем с английским законодательством сейчас так редко посещает матчи "Челси", лично прилетел в Баку.

Чудеса бывают. Даже в финале Лиги Европы. Верьте в чудеса - тогда и футбол станет понятнее и "светлее".

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