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29 марта • обновлено в 15:38
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Максим Калиниченко обратился к "умным, не верящим в пандемию"

1.5т
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Бывший футболист сборной Украины Максим Калиниченко призвал всех, кто не даже верит в пандемию коронавируса обязательно оставаться дома.

"Сегодня мир поделился на паникеров – тех, кто сидит дома – и на умных – кому все пох*й. Завтра он может поделиться на живых и на не очень. Умные, не нужно мне рассказывать о мировом заговоре, просто проявите благоразумие – посидите дома", – написал Калиниченко у себя в Twitter.

Экс-футболист сборной Украины обратился к "умным, не верящим в пандемию"

Как сообщал OBOZREVATEL, несколько дней назад украинский боксер Василий Ломаченко заявил, что в сложившейся ситуации с пандемией коронавируса очень важно не поддаваться панике и призвал всех быть осторожными и внимательно слушайте рекомендации властей.

23 марта экс-тренер каталонского "Эспаньола" Бенито Жоанет скончался от коронавируса. COVID-19 ухудшил и без того плохое состояние тренера.

Ранее от коронавируса скончался бывший президент мадридского "Реала" Лоренцо Санс. Также первый случай заражения коронавирусом был обнаружен в футбольном клубе "Барселона".

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Коронавирус
Персона
Максим Калиниченко
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