Магия! На футболе в Голландии случился уникальный эпизод

В матче чемпионата Нидерландов по футболу в высшей лиге произошел уникальный эпизод. Форвард АЗ Матс Сентьес непостижимым образом не попал по воротам.

Эпизод произошел на 15-й минуте игры с "Эволле" при счете 1:0. Футболист АЗ убежал в контратаку, отдал точную передачу на Сентьеса, который эффектной "подсечкой" перебросил голкипера.

Мяч описал дугу, ударился в перекладину, но до гола не хватило каких-то миллиметров. Кожанная сфера предательски ударилась об линию и вылетела за пределы вратарской площадки.

Встреча в итоге завершилась со счетом 5:0, а случай с Матсом в соцетях назвали настоящей магией.

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