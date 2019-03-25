Люксембург – Украина: смотреть онлайн матч отбора Евро-2020

Сборная Украины в понедельник, 25 марта, проведет свой второй матч отборочного турнира к чемпионату Европы по футболу 2020 года.

После ничьи в Португалии команда Андрея Шевченко сыграет на выезде с Люксембургом. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Люксембург – Украина. Начало игры – в 21:45 по киевскому времени.

ГДЕ СМОТРЕТЬ ЛЮКСЕМБУРГ – УКРАИНА

Поддержать нашу команду можно будет у экранов телевизоров. Прямую трансляцию из Люксембурга проведет телеканал "Футбол 1", где трансляцию будет сопровождать традиционная аналитическая студия.

Кроме того, игру можно будет наблюдать в прямом эфире на российском канале "Матч! Футбол3".

ПРОГНОЗ НА ЛЮКСЕМБУРГ – УКРАИНА

Безоговорочным фаворитом встречи считается украинская сборная. Ставки на победу "желто-синих" принимаются с коэффициентом 1,28.

Ничья оценивается котировкой 5,50. А показатели на успех Люксембурга достигают уровня 10,0.

Тарас Степаненко

ЛЮДИ В ЧЕРНОМ

Судить поединок в Люксембурге будет бригада арбитров из Финляндии, которую возглавит Маттиус Гестраниус.

На линиях ему будут помогать Ян-Петер Аравирта и Микко Алакаре. В качестве четвертого арбитра выступит Петри Вильянен.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Андрей Шевченко, главный тренер сборной Украины:

– Мы едем к лидеру группы. Нас ждет важная игра, и мы обязаны серьезно к ней готовиться. В раздевалке я сказал ребятам, что матч с Португалией надо поскорее забывать, побыстрее восстанавливать силы и готовиться к важнейшему матчу с Люксембургом. Однозначно будут замены. Будем анализировать, изучать состояние футболистов, но сразу говорю, что замены будут. Ротации не избежать.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

Люксембург: Морис – Шано, Жерсон, Карлсон, Перейра, Да Мота, Тилл, Баррейру, Янс, Родригес, Тилль.

Украина: Пятов – Караваев, Кривцов, Матвиенко, Миколенко, Степаненко, Зинченко, Цыганков, Коноплянка, Малиновский, Мораес

ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ

Команды трижды встречались друг с другом, и все три матча завершились с одинаковым счетом в пользу украинцев – 3:0. Первая игра состоялась накануне ЧМ-2006.

Как сообщал OBOZREVATEL, футболист "Шахтера" Марлос рассказал, как наставник "горняков" Паулу Фонсека помог Украине остановить Португалию.

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