Украина на последней минуте вырвала волевую победу над Люксембургом в отборе Евро-2020

Сборная Украины по футболу вырвала тяжелейшую победу над Люксембургом во втором туре отбора к чемпионату Европы 2020 года.

На выезде подопечные Андрея Шевченко в упорной борьбе добыли три очка – 1:2, забив решающий мяч на последних секундах игры.

По сравнению со стартовой игрой с португальцами наставник "желто-синих" сделал сразу пять изменений в составе. Впервые в стартовые 11 попал натурализованный бразильский форвард Жуниор Мораес. Кроме того, наш тренер удивил включением в старт игрока бельгийского "Гента" Романа Безуса.

Люксембург – Украина

Люксембург – Украина

Гости захватили инициативу с первых минут встречи. Если против чемпионов Европы "желто-синие" играли вторым номером, то в матче с одним из футбольных "карликов" об этом не могло быть и речи. Украинцы доминировали как территориально, так и во владении мячом, однако долгое время до острых моментов дело не доходило.

Лишь на 32-й минуте Малиновский заработал опаснейший штрафной, а Коноплянка со стандарта едва не попал точно в "девятку". Тут же Люксембург чудом не забивает, когда мяч угодил в лежащего Пятова на линии наших ворот, но уже через минуту хозяева вышли вперед. После прострела справа и отскока от Бутко Тюрпель занес мяч в сетку – 1:0.

Люксембург – Украина

Люксембург – Украина

Люксембург – Украина

Украинцам хватило пяти минут, чтобы ответить своим голом. После шикарного заброса от Зинченко капитан "Динамо" Виктор Цыганков оказался напротив вратаря и пробил тому точно между ног – 1:1.

Вторая половина встречи началась с опаснейшего удара хавбека хозяев Венсана Тилля, который метров с 10 не попал а дальний угол. На 54-й проход Янсена завершился выстрелом из пределов штрафной, который уверенно взял Пятов.

Люксембург – Украина

Люксембург – Украина

Люксембург – Украина

Украинцы продолжали давить на оборону хозяев и на 63-й минуте заработали опаснейший штрафной в 18 метрах от ворот, но Коноплянка вновь чуть-чуть не попал в створ. Буквально тут же Шевченко выпустил второго форварда, поменяв Безуса на Яремчука.

На 68-й минуте Мораес сыграл в стенку с Цыганковым, ворвался в штрафную и пробил в сантиметрах от штанги. Украина буквально "висела" на воротах соперника, закрыв того на его половине поля. На 79-й минуте вратарь люксембуржцев вытянул из угла удар Коноплянки с 20 метров.

Последняя десятиминутка превратилась в штурм со стороны сборной Украины, а на последней компенсированной минуте Родригес ударом головой поразил собственные ворота – 1:2. Таким образом, украинцы добыли драматичную и вышли на первое место в отборочной группе В.

Люксембург – Украина 1:2 (1:1, 0:1)

Голы: 1:0 – 34 Тюрпель, 1:1 – 40 Цыганков, 1:2 – 90, автогол Родригес.

Люксембург – Морис, Карлсон, Мальже, Шано, Янс, Баррейро, Мартинс Перейра, Тилль (Бенси, 74), Тилль (Муч, 90), Родригес, Тюрпель.

Украина – Пятов, Бурда, Матвиенко, Миколенко, Бутко (Караваев, 79; Буяльский, 87), Коноплянка, Цыганков, Зинченко, Малиновский, Безус (Яремчук, 64), Мораес.

Предупреждения: Баррейро (45), Бурда (48), Шано (51), Мальже (62), Бутко (63), Карлсон (90).

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о проблеме, с которой столкнулся в жизни.

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