Люксембург - Украина: видео голов отбора на Евро-2020

Сборная Украины по футболу во втором туре квалификации на чемпионат Европы-2020 обыграла команду Люксембурга - 1:2. Поединок проходил в центре столицы карликового государства на мультиспортивном стадионе "Жози Бартель".

Люксембург - Украина

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Люксембург – Украина 1:2

Голы: 1:0 – 34 Тюрпель,

1:1 – 40 Цыганков.

1:2 – 90, автогол Родригес.

Люксембург – Морис, Карлсон, Мальже, Шано, Янс, Баррейро, Мартинс Перейра, Тилль (Бенси, 74), Тилль (Муч, 90), Родригес, Тюрпель.

Украина – Пятов, Бурда, Матвиенко, Миколенко, Бутко (Караваев, 79; Буяльский, 87), Коноплянка, Цыганков, Зинченко, Малиновский, Безус (Яремчук, 64), Мораес.

Предупреждения: Баррейро (45), Бурда (48), Шано (51), Мальже (62), Бутко (63), Карлсон (90).

Напомним, что наша национальная команда в 1-м туре квалификации на Евро-2020 сенсационно сыграла вничью с Португалией. Этот результат вызвал зависть в России.

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