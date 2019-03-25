Люксембург - Украина: обзор матча

Сборная Украины добыла тяжелую выездную победу над Люксембургом во втором туре отбора на Евро-2020. Встреча на стадионе "Жози Бартель" завершилась со счетом 1:2.

Люксембург - Украина

Наша команда, как и предполагали букмекеры владела инициативой, но пропустила первой. В дальнейшем подопечные Андрея Шевченко наращивали преимущество, однако довести игру до нужного результата помог лишь автогол на 92-й минуте.

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Напомним, что наша национальная команда в 1-м туре квалификации на Евро-2020 сенсационно сыграла вничью с Португалией. Этот результат вызвал зависть в России.

Выступление футболиста нашей команды Александра Зинченко вызвала настоящий фурор в Англии. Фанаты "Манчестер Сити" оказались поражены талантом украинца.

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