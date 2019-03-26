Люксембург готовит подлянку Украине в отборе Евро-2020

Федерация футбола Люксембурга собирается обжаловать результат очного противостояния главной команды страны против сборной Украины в квалификации чемпионата Европы-2020 (1:2).

Нашей национальной команде могут засчитать техническое поражение в связи с участием в матче форварда Жуниора Мораеса.

"Мы подготовим и подадим протест в течении вторника" — сообщил президент ФЛФ Пол Филипп в интервью RTL.

Жуниор Мораес RTL

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что сборная Украины по футболу может получить технические поражения 0:3 за первые матчи отбора Евро-2020 из-за неправильной натурализации бразильского новичка нашей команды Жуниора Мораеса. Авторитетное португальское спортивное издание Mais Futebol предъявило доказательства якобы нарушения процедуры.

В Федерации футбола Украины уже выступили с официальным заявлением, сообщив, что получение гражданства Мораесом состоялось без нарушений.

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