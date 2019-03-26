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/Новости футбола

Люксембург готовит подлянку Украине в отборе Евро-2020

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Федерация футбола Люксембурга собирается обжаловать результат очного противостояния главной команды страны против сборной Украины в квалификации чемпионата Европы-2020 (1:2).

Нашей национальной команде могут засчитать техническое поражение в связи с участием в матче форварда Жуниора Мораеса.

"Мы подготовим и подадим протест в течении вторника" — сообщил президент ФЛФ Пол Филипп в интервью RTL.

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Жуниор Мораес

Жуниор Мораес

RTL

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что сборная Украины по футболу может получить технические поражения 0:3 за первые матчи отбора Евро-2020 из-за неправильной натурализации бразильского новичка нашей команды Жуниора Мораеса. Авторитетное португальское спортивное издание Mais Futebol предъявило доказательства якобы нарушения процедуры.

В Федерации футбола Украины уже выступили с официальным заявлением, сообщив, что получение гражданства Мораесом состоялось без нарушений.

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Тема
Евро-2020
Персона
Жуниор Мораес
Тег
сборная Украины по футболу
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Фомин Андрей
Фомин Андрей
Всегда считал, что за сборную любой страны должны играть люди как минимум рожденные в этой стране.
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Юг Руси
Юг Руси
Люксембург нанёс мощный и сокрушительный удар по Украине!!! Все подробности в нашем обзоре.
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Так вам и надо идиотам
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Галич Станіслав
Галич Станіслав
Сидоров Андрей, ну насчет идиотов можна поспорить. Ну откуда в тебе столько дерьма?
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Воронов Сергей
Воронов Сергей
Сидоров Андрей, сидоров-кассир, правильно, так им и надо, клятым люксембургцам!
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