"Люди продолжают умирать": тренер рассказал о ситуации в Италии

Бывший главный тренер сборной Италии Чезаре Пранделли считает напрасным возобновление в июне розыгрыша Серии А, которая в настоящее время приостановлена из-за пандемии коронавируса.

Чезаре Пранделли

"Не понимаю, почему бы нам не подождать, пока ситуация не прояснится. Мы можем возобновить чемпионат в июле, а не в июне. Это правда, что футбол заставляет забыть обо многих вещах на 90 минут. Но не думаю, что болельщики обязательно хотят видеть футбольные матчи именно сейчас. Не уверен, что не боялся бы играть, если бы сейчас был футболистом. Эта ситуация затрагивает всю Италию. Люди продолжают умирать каждый день. Считаю, что нам стоит подождать", — приводит слова Пранделли Corriere di Brescia.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российский журналист Георгий Кудинов рассказал, как проходил лечение от коронавируса в итальянской клинике.

Кроме того, коронавирусом легендарный футболист Паоло Мальдини отметил главные симптомы болезни.

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